https://1prime.ru/20260904/aktsionery-873051762.html
Акционеры "Русала" решили не выплачивать дивиденды за первое полугодие
Акционеры "Русала" решили не выплачивать дивиденды за первое полугодие - 04.09.2026, ПРАЙМ
Акционеры "Русала" решили не выплачивать дивиденды за первое полугодие
Акционеры "Русала" утвердили решение не выплачивать дивиденды за первое полугодие 2026 года, сообщила компания. | 04.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-04T18:17+0300
2026-09-04T18:17+0300
2026-09-04T18:17+0300
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МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Акционеры "Русала" утвердили решение не выплачивать дивиденды за первое полугодие 2026 года, сообщила компания.
"Дивиденды по результатам шести месяцев 2026 года не объявлять и не выплачивать", - сказано в сообщении.
В конце июля "Суал" направил письмо-требование к совету директоров "Русала" о созыве внеочередного собрания акционеров для рассмотрения вопроса о выплате дивидендов за первое полугодие. В августе совет директоров рекомендовал не выплачивать дивиденды за данный период.
Последний раз "Русал" утверждал выплату по результатам первого полугодия 2022 года в размере 0,02 доллара на акцию.
Дивидендная политика компании предполагает, что дивиденды начисляются в размере 15% от ковенантной (скорректированной) EBITDA при условии соблюдения требований кредитных соглашений и прочих ограничений группы, а также финансовой ликвидности "Русала".
Объединенная компания "Русал" - один из лидеров мировой алюминиевой отрасли, крупнейший производитель алюминия за пределами Китая. По итогам первого полугодия скорректированная EBIDTA выросла на 64,4%, до 1,23 миллиарда долларов.
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китай, русал
Акционеры "Русала" решили не выплачивать дивиденды за первое полугодие
Акционеры "Русала" утвердили решение не выплачивать дивиденды за I полугодие 2026 года
МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Акционеры "Русала" утвердили решение не выплачивать дивиденды за первое полугодие 2026 года, сообщила компания.
"Дивиденды по результатам шести месяцев 2026 года не объявлять и не выплачивать", - сказано в сообщении.
В конце июля "Суал" направил письмо-требование к совету директоров "Русала" о созыве внеочередного собрания акционеров для рассмотрения вопроса о выплате дивидендов за первое полугодие. В августе совет директоров рекомендовал не выплачивать дивиденды за данный период.
Последний раз "Русал" утверждал выплату по результатам первого полугодия 2022 года в размере 0,02 доллара на акцию.
Дивидендная политика компании предполагает, что дивиденды начисляются в размере 15% от ковенантной (скорректированной) EBITDA при условии соблюдения требований кредитных соглашений и прочих ограничений группы, а также финансовой ликвидности "Русала".
Объединенная компания "Русал" - один из лидеров мировой алюминиевой отрасли, крупнейший производитель алюминия за пределами Китая. По итогам первого полугодия скорректированная EBIDTA выросла на 64,4%, до 1,23 миллиарда долларов.