https://1prime.ru/20260904/analitiki-873054940.html

Аналитики ожидают роста российского рынка акций и рубля

Аналитики ожидают роста российского рынка акций и рубля - 04.09.2026, ПРАЙМ

Аналитики ожидают роста российского рынка акций и рубля

Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают роста за следующую неделю российского рынка акций и рубля к доллару, евро и юаню, свидетельствуют комментарии | 04.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-04T21:45+0300

2026-09-04T21:45+0300

2026-09-04T21:45+0300

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МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают роста за следующую неделю российского рынка акций и рубля к доллару, евро и юаню, свидетельствуют комментарии экспертов, опрошенных РИА Новости. В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, индекс Мосбиржи за следующую неделю повысится на 0,8% - до 2270 пунктов. Цена на нефть марки Brent при этом снизится на 2,7 доллара и составит 96,43 доллара за баррель, курс евро на форексе поднимется на 0,5 цента и составит 1,166 доллара, оценивают аналитики. Курс юаня на Мосбирже за следующую неделю снизится на 6 копеек и составит 12,72 рубля, официальный курс доллара, устанавливаемый ЦБ РФ, опустится на 51 копейку, до 86,08 рубля, евро – на 77 копеек, до 99,80 рубля, ожидают опрошенные РИА Новости финансовые эксперты. ДРАЙВЕРЫ РЫНКОВ "Мировые фондовые рынки вернулись к росту, примерно одинаково оценивая вероятность как сохранения базовой процентной ставки на сентябрьском заседании Федрезерва, так и ее повышения на 25 базисных пунктов. Любые сигналы и высказывания отдельных представителей ФРС в пользу нейтрального решения воспринимаются инвесторами позитивно. Тем временем, цены на нефть поднялись до майских максимумов из-за нового витка военной эскалации на Ближнем Востоке, усиливая проинфляционные риски для мировой экономики", - комментирует Владимир Евстифеев из банка "Зенит". На российском рынке наблюдался заметный рост, поводом для чего стали заявления президента РФ относительно экономики, сделанные на Восточном экономическом форуме, добавил он. "Российский рынок в общей своей массе в краткосрочной перспективе по-прежнему остается крайне чувствителен к геополитическому фону. При этом акции экспортеров заметно реагируют на динамику рубля по отношению к иностранным валютам. На следующей неделе одним из ключевых событий станет заседание ЦБ РФ, которое пройдет 11 сентября", - рассказал Олег Решетников из "БКС Мир инвестиций". По части конфликта Ирана и США ситуация коренным образом не меняется, поэтому если существенных сдвигов не произойдет, то нефть марки Brent может продолжить движение по направлению к 100 долларам за баррель, поделился он. Ключевыми событиями новой недели станут заседания центральных банков. Повышение ставки ЕЦБ при сохранении ставки ФРС США позволит евро продолжить ралли против доллара, делится Валерий Вайсберг из ИК "Регион". "Банк России, в свою очередь, рассмотрит как сохранение ключевой ставки на текущем уровне, так и ее снижение на 25 базисных пунктов. В первом случае сигнал о дальнейшей траектории денежно-кредитной политики, вероятно, останется без изменений, во втором – может быть ужесточен. Сохранение повышенных цен на нефть и продолжение жесткой политики Банка России поддержат рубль", - считает он. "Главным фактором станет геополитика, прежде всего итоги ожидаемых контактов представителей США в Москве и Киеве. Затем внимание полностью переключится на решение Банка России и его сигнал по дальнейшей ставке", - отметил Владимир Чернов из Freedom Finance Global. Дополнительную поддержку рынку продолжает давать дорогая нефть, добавил он. "В текущих условиях пауза в снижении ключевой ставки выглядит ожидаемым решением, но, если ЦБ все же решится на "кат", индекс Мосбиржи получит еще один драйвер для роста. Хотя жесткая риторика регулятора относительно его будущих решений еще способна свести на нет позитив от смягчения ДКП", - считает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". "Инвесторы займут выжидательную позицию в преддверии заседания Банка России по ключевой ставке, которое состоится 11 сентября. Решение регулятора и его риторика станут главным событием недели: от этого будет зависеть дальнейшая динамика как долгового, так и фондового рынков", - делится Дмитрий Вишневский из "Цифра брокер". РУБЛЬ ПРОДОЛЖИТ РАСТИ Рубль на следующей неделе может продолжить волну укрепления, полагает Богдан Зварич из банка ПСБ. "Часть участников рынка может приступить к фиксации прибыли по длинным позициям в иностранных валютах. Под действием этих факторов юань и доллар на предстоящей неделе могут опуститься в нижние половины диапазонов 12,5–13 рублей и 85–90 рублей", - оценивает он. Рубль в начале недели получит поддержку в виде сниженных объемов покупок со стороны Минфина в рамках бюджетного правила (с понедельника они уменьшатся до 1,9 миллиарда рублей в день против текущих 5,9 миллиарда), говорит Григорьев из банка "Санкт-Петербург". Сохранение повышенных цен на нефть и продолжение жесткой политики Банка России поддержат рубль, считает Вайсберг из ИК "Регион", Технический анализ говорит о возможности локального укрепления российской валюты на горизонте ближайшей недели, полагает Решетников из "БКС Мир инвестиций". ДИНАМИКА ИНДЕКСОВ Индекс Мосбиржи может продолжить укрепляться на фоне улучшения геополитического фактора и ослабления рубля, ближайшая цель – 2330 пунктов, прогнозирует Решетников. "На следующей неделе индекс Мосбиржи, на мой взгляд, будет торговаться в диапазоне 2150-2300 пунктов и волатильность может быть очень высокой, поэтому я и беру такой широкий диапазон", - делится Чернов. Любые признаки прогресса в переговорах по итогам возможных визитов Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву и в Киев способны вернуть индекс выше 2250–2300 пунктов, тогда как отсутствие договоренностей или жесткие заявления быстро приведут к фиксации прибыли, добавил он. Вишневский ожидает, что на следующей неделе рынок будет консолидироваться в диапазоне 2150–2250 пунктов по индексу Мосбиржи, при этом высокой волатильности не прогнозирует. "На следующей неделе российский фондовый рынок, вероятно, продолжит восстановление, если сохранятся благоприятные геополитические условия и конъюнктура рынка энергоносителей. Текущая волна роста на горизонте ближайших недель может вывести индекс Мосбиржи к уровню сопротивления в 2360 пунктов. Этот сценарий мы рассматриваем как основной", - считает Зварич из ПСБ. Тем не менее, если ожидания улучшения на геополитическом треке не оправдаются, высоки риски возобновления снижения индекса до 2100 пунктов, заключает он. "Надежды на возможность скорого урегулирования конфликта могут подтолкнуть индексы Мосбиржи и РТС к августовским пикам 2331 пункт и 901 пункт и выше. В пользу покупателей в РФ также выступают сложности с одобрением масштабного пакета антироссийских санкций в Палате представителей США, которое может быть отложено до ноябрьских промежуточных выборов в стране", - рассказала Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".

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