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Новым гендиректором Adobe станет Анил Чакраварти

Новым гендиректором Adobe станет Анил Чакраварти - 04.09.2026, ПРАЙМ

Новым гендиректором Adobe станет Анил Чакраварти

Американский производитель программного обеспечения Adobe сообщил, что президентом и новым генеральным директором компании с 1 декабря 2026 года станет Анил... | 04.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-04T09:11+0300

2026-09-04T09:11+0300

2026-09-04T09:19+0300

бизнес

калифорния

adobe

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МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Американский производитель программного обеспечения Adobe сообщил, что президентом и новым генеральным директором компании с 1 декабря 2026 года станет Анил Чакраварти (Anil Chakravarthy), говорится в пресс-релизе Adobe. "Совет директоров Adobe сегодня объявил, что Анил Чакраварти, президент подразделения Adobe по взаимодействию с клиентами и работе на местах по всему миру, станет следующим президентом и генеральным директором Adobe, а также войдет в состав совета директоров с 1 декабря 2026 года", - говорится в сообщении. Компания отмечает, что ранее Чакраварти в течение четырех лет занимал должность главного исполнительного директора в американской технологической компании Informatica - мирового лидера в области управления корпоративными облачными данными. Действующий генеральный директор Adobe Шантану Нарайен (Shantanu Narayen) занимает этот пост более 18 лет. В компании добавили, что Нарайен займет пост председателя совета директоров и будет тесно сотрудничать с Чакраварти, чтобы обеспечить плавный переход и поддержать продолжающиеся изменения в Adobe. Adobe - компания по производству компьютерного программного обеспечения. Основана в 1982 году, штаб-квартира находится в Сан-Хосе, Калифорния. Adobe является разработчиком популярной программы для редактирования изображений Photoshop.

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бизнес, калифорния, adobe