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АСВ обжаловало решение суда по долгам банка "Югра"
АСВ обжаловало решение суда по долгам банка "Югра" - 04.09.2026, ПРАЙМ
АСВ обжаловало решение суда по долгам банка "Югра"
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) обжаловало определение арбитражного суда Москвы, который лишь частично удовлетворил его заявление о привлечении бывших... | 04.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-04T12:04+0300
2026-09-04T12:04+0300
2026-09-04T12:04+0300
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МОСКВА, 4 сен – ПРАЙМ. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) обжаловало определение арбитражного суда Москвы, который лишь частично удовлетворил его заявление о привлечении бывших контролирующих лиц банка "Югра" к субсидиарной ответственности по его долгам, оцениваемым сейчас примерно в 173,6 миллиарда рублей; жалобы поданы и ответчиками, говорится в материалах, имеющихся у РИА Новости.
Суд в июне привлек к ответственности экс-бенефициара банка Алексея Хотина, двоих бывших предправления Дмитрия Шиляева и Юрия Гусева, экс-члена совета директоров Алексея Нефедова и директора московского филиала Нину Чернову. Они были признаны виновными в совершении действий, причинивших вред банку и повлекших его банкротство, и в непринятии мер по предотвращению банкротства.
Между тем, в заявлении АСВ ответчиками были указаны 20 физлиц и компания "Комплексные инвестиции". Апелляционная жалоба АСВ, которое просит удовлетворить требования и к остальным ответчикам, принята к производству, ее рассмотрение назначено на 8 октября.
Жалобы на судебный акт первой инстанции подали также Шиляев, Нефедов и Чернова, но их апелляции оставлены пока без движения из-за проблем с уплатой госпошлины. Если эти жалобы в итоге будут приняты к производству, они согласно процессуальным правилам будут рассмотрены одновременно с жалобой АСВ.
Ранее арбитражный суд Москвы принял обеспечительные меры в виде ареста активов в пределах около 173,6 миллиарда рублей Хотина, Шиляева и Гусева. Из конкретного имущества в судебном акте поименовано только машиноместо на улице Кашенкин Луг в Москве кадастровой стоимостью около 1,2 миллиона рублей.
Размер субсидиарной ответственности будет определен позже. На 1 апреля 2022 года неудовлетворенные требования кредиторов банка оценивались почти в 180,9 миллиарда рублей, на 1 июля этого года – на сумму около 173,6 миллиарда рублей.
Замоскворецкий суд в 2024 году приговорил Хотина к девяти годам колонии общего режима. Было установлено, что Хотин с подельниками похитили у "Югры" 23,6 миллиарда рублей путем выдачи в 2014-2017 годах заведомо невозвратных кредитов подконтрольным Хотину юрлицам. Следственный комитет РФ расследует в отношении Хотина еще одно дело о растрате, в котором ущерб превышает 240 миллиардов рублей.
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финансы, банки, россия, москва, алексей хотин, асв, агентство по страхованию вкладов, югра
Финансы, Банки, РОССИЯ, МОСКВА, Алексей Хотин, АСВ, Агентство по страхованию вкладов, ЮГРА
АСВ обжаловало решение суда по долгам банка "Югра"
АСВ обжаловало решение суда по долгам банка "Югра" на 173,6 млрд руб
МОСКВА, 4 сен – ПРАЙМ. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) обжаловало определение арбитражного суда Москвы, который лишь частично удовлетворил его заявление о привлечении бывших контролирующих лиц банка "Югра" к субсидиарной ответственности по его долгам, оцениваемым сейчас примерно в 173,6 миллиарда рублей; жалобы поданы и ответчиками, говорится в материалах, имеющихся у РИА Новости.
Суд в июне привлек к ответственности экс-бенефициара банка Алексея Хотина, двоих бывших предправления Дмитрия Шиляева и Юрия Гусева, экс-члена совета директоров Алексея Нефедова и директора московского филиала Нину Чернову. Они были признаны виновными в совершении действий, причинивших вред банку и повлекших его банкротство, и в непринятии мер по предотвращению банкротства.
Между тем, в заявлении АСВ ответчиками были указаны 20 физлиц и компания "Комплексные инвестиции". Апелляционная жалоба АСВ, которое просит удовлетворить требования и к остальным ответчикам, принята к производству, ее рассмотрение назначено на 8 октября.
Жалобы на судебный акт первой инстанции подали также Шиляев, Нефедов и Чернова, но их апелляции оставлены пока без движения из-за проблем с уплатой госпошлины. Если эти жалобы в итоге будут приняты к производству, они согласно процессуальным правилам будут рассмотрены одновременно с жалобой АСВ.
Ранее арбитражный суд Москвы принял обеспечительные меры в виде ареста активов в пределах около 173,6 миллиарда рублей Хотина, Шиляева и Гусева. Из конкретного имущества в судебном акте поименовано только машиноместо на улице Кашенкин Луг в Москве кадастровой стоимостью около 1,2 миллиона рублей.
Размер субсидиарной ответственности будет определен позже. На 1 апреля 2022 года неудовлетворенные требования кредиторов банка оценивались почти в 180,9 миллиарда рублей, на 1 июля этого года – на сумму около 173,6 миллиарда рублей.
Замоскворецкий суд в 2024 году приговорил Хотина к девяти годам колонии общего режима. Было установлено, что Хотин с подельниками похитили у "Югры" 23,6 миллиарда рублей путем выдачи в 2014-2017 годах заведомо невозвратных кредитов подконтрольным Хотину юрлицам. Следственный комитет РФ расследует в отношении Хотина еще одно дело о растрате, в котором ущерб превышает 240 миллиардов рублей.