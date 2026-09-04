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АСВ обжаловало решение суда по долгам банка "Югра" - 04.09.2026, ПРАЙМ
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АСВ обжаловало решение суда по долгам банка "Югра"
АСВ обжаловало решение суда по долгам банка "Югра" - 04.09.2026, ПРАЙМ
АСВ обжаловало решение суда по долгам банка "Югра"
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) обжаловало определение арбитражного суда Москвы, который лишь частично удовлетворил его заявление о привлечении бывших... | 04.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-04T12:04+0300
2026-09-04T12:04+0300
финансы
банки
россия
москва
алексей хотин
асв
агентство по страхованию вкладов
югра
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МОСКВА, 4 сен – ПРАЙМ. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) обжаловало определение арбитражного суда Москвы, который лишь частично удовлетворил его заявление о привлечении бывших контролирующих лиц банка "Югра" к субсидиарной ответственности по его долгам, оцениваемым сейчас примерно в 173,6 миллиарда рублей; жалобы поданы и ответчиками, говорится в материалах, имеющихся у РИА Новости. Суд в июне привлек к ответственности экс-бенефициара банка Алексея Хотина, двоих бывших предправления Дмитрия Шиляева и Юрия Гусева, экс-члена совета директоров Алексея Нефедова и директора московского филиала Нину Чернову. Они были признаны виновными в совершении действий, причинивших вред банку и повлекших его банкротство, и в непринятии мер по предотвращению банкротства. Между тем, в заявлении АСВ ответчиками были указаны 20 физлиц и компания "Комплексные инвестиции". Апелляционная жалоба АСВ, которое просит удовлетворить требования и к остальным ответчикам, принята к производству, ее рассмотрение назначено на 8 октября. Жалобы на судебный акт первой инстанции подали также Шиляев, Нефедов и Чернова, но их апелляции оставлены пока без движения из-за проблем с уплатой госпошлины. Если эти жалобы в итоге будут приняты к производству, они согласно процессуальным правилам будут рассмотрены одновременно с жалобой АСВ. Ранее арбитражный суд Москвы принял обеспечительные меры в виде ареста активов в пределах около 173,6 миллиарда рублей Хотина, Шиляева и Гусева. Из конкретного имущества в судебном акте поименовано только машиноместо на улице Кашенкин Луг в Москве кадастровой стоимостью около 1,2 миллиона рублей. Размер субсидиарной ответственности будет определен позже. На 1 апреля 2022 года неудовлетворенные требования кредиторов банка оценивались почти в 180,9 миллиарда рублей, на 1 июля этого года – на сумму около 173,6 миллиарда рублей. Замоскворецкий суд в 2024 году приговорил Хотина к девяти годам колонии общего режима. Было установлено, что Хотин с подельниками похитили у "Югры" 23,6 миллиарда рублей путем выдачи в 2014-2017 годах заведомо невозвратных кредитов подконтрольным Хотину юрлицам. Следственный комитет РФ расследует в отношении Хотина еще одно дело о растрате, в котором ущерб превышает 240 миллиардов рублей.
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4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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финансы, банки, россия, москва, алексей хотин, асв, агентство по страхованию вкладов, югра
Финансы, Банки, РОССИЯ, МОСКВА, Алексей Хотин, АСВ, Агентство по страхованию вкладов, ЮГРА
12:04 04.09.2026
 
АСВ обжаловало решение суда по долгам банка "Югра"

АСВ обжаловало решение суда по долгам банка "Югра" на 173,6 млрд руб

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МОСКВА, 4 сен – ПРАЙМ. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) обжаловало определение арбитражного суда Москвы, который лишь частично удовлетворил его заявление о привлечении бывших контролирующих лиц банка "Югра" к субсидиарной ответственности по его долгам, оцениваемым сейчас примерно в 173,6 миллиарда рублей; жалобы поданы и ответчиками, говорится в материалах, имеющихся у РИА Новости.
Суд в июне привлек к ответственности экс-бенефициара банка Алексея Хотина, двоих бывших предправления Дмитрия Шиляева и Юрия Гусева, экс-члена совета директоров Алексея Нефедова и директора московского филиала Нину Чернову. Они были признаны виновными в совершении действий, причинивших вред банку и повлекших его банкротство, и в непринятии мер по предотвращению банкротства.
Между тем, в заявлении АСВ ответчиками были указаны 20 физлиц и компания "Комплексные инвестиции". Апелляционная жалоба АСВ, которое просит удовлетворить требования и к остальным ответчикам, принята к производству, ее рассмотрение назначено на 8 октября.
Жалобы на судебный акт первой инстанции подали также Шиляев, Нефедов и Чернова, но их апелляции оставлены пока без движения из-за проблем с уплатой госпошлины. Если эти жалобы в итоге будут приняты к производству, они согласно процессуальным правилам будут рассмотрены одновременно с жалобой АСВ.
Ранее арбитражный суд Москвы принял обеспечительные меры в виде ареста активов в пределах около 173,6 миллиарда рублей Хотина, Шиляева и Гусева. Из конкретного имущества в судебном акте поименовано только машиноместо на улице Кашенкин Луг в Москве кадастровой стоимостью около 1,2 миллиона рублей.
Размер субсидиарной ответственности будет определен позже. На 1 апреля 2022 года неудовлетворенные требования кредиторов банка оценивались почти в 180,9 миллиарда рублей, на 1 июля этого года – на сумму около 173,6 миллиарда рублей.
Замоскворецкий суд в 2024 году приговорил Хотина к девяти годам колонии общего режима. Было установлено, что Хотин с подельниками похитили у "Югры" 23,6 миллиарда рублей путем выдачи в 2014-2017 годах заведомо невозвратных кредитов подконтрольным Хотину юрлицам. Следственный комитет РФ расследует в отношении Хотина еще одно дело о растрате, в котором ущерб превышает 240 миллиардов рублей.
 
ФинансыБанкиРОССИЯМОСКВААлексей ХотинАСВАгентство по страхованию вкладовЮГРА
 
 
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