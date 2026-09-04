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АСВ направит на расчеты с кредиторами "Таврического банка" миллиард рублей
АСВ направит на расчеты с кредиторами "Таврического банка" миллиард рублей - 04.09.2026, ПРАЙМ
АСВ направит на расчеты с кредиторами "Таврического банка" миллиард рублей
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) дополнительно направит на расчеты с кредиторами Таврического банка почти 1 миллиард рублей, говорится в сообщении... | 04.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-04T14:12+0300
2026-09-04T14:12+0300
2026-09-04T14:14+0300
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МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) дополнительно направит на расчеты с кредиторами Таврического банка почти 1 миллиард рублей, говорится в сообщении госкорпорации. "Государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ) дополнительно направит 950,05 миллиона рублей на расчеты с кредиторами Таврического Банка (АО) (г. Санкт-Петербург)", - говорится в сообщении. Отмечается, что выплаты начнутся 14 сентября 2026 года. "Таким образом, требования кредиторов первой очереди, включенные в реестр требований кредиторов, будут удовлетворены в размере 44,95% суммы установленных требований объемом 69,05 миллиардов рублей", - добавляет госкорпорация. АСВ уточняет, что увеличение процента достигнуто в результате поступлений в конкурсную массу банка денежных средств от реализации ценных бумаг, недвижимого и прочего имущества кредитной организации, а также за счет выплаты купонного дохода по облигациям. Отмечается, что ранее Агентство уже направило на расчеты с кредиторами "Таврического банка" 30,09 миллиарда рублей.
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банки, финансы, санкт-петербург, агентство по страхованию вкладов, асв
Банки, Финансы, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Агентство по страхованию вкладов, АСВ
АСВ направит на расчеты с кредиторами "Таврического банка" миллиард рублей
АСВ направит на расчеты с кредиторами "Таврического банка" 950,05 миллиона рублей
МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) дополнительно направит на расчеты с кредиторами Таврического банка почти 1 миллиард рублей, говорится в сообщении госкорпорации.
"Государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ) дополнительно направит 950,05 миллиона рублей на расчеты с кредиторами Таврического Банка (АО) (г. Санкт-Петербург)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что выплаты начнутся 14 сентября 2026 года.
"Таким образом, требования кредиторов первой очереди, включенные в реестр требований кредиторов, будут удовлетворены в размере 44,95% суммы установленных требований объемом 69,05 миллиардов рублей", - добавляет госкорпорация.
АСВ уточняет, что увеличение процента достигнуто в результате поступлений в конкурсную массу банка денежных средств от реализации ценных бумаг, недвижимого и прочего имущества кредитной организации, а также за счет выплаты купонного дохода по облигациям.
Отмечается, что ранее Агентство уже направило на расчеты с кредиторами "Таврического банка" 30,09 миллиарда рублей.