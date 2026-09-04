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АСВ направит на расчеты с кредиторами "Таврического банка" миллиард рублей

АСВ направит на расчеты с кредиторами "Таврического банка" миллиард рублей - 04.09.2026, ПРАЙМ

АСВ направит на расчеты с кредиторами "Таврического банка" миллиард рублей

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) дополнительно направит на расчеты с кредиторами Таврического банка почти 1 миллиард рублей, говорится в сообщении... | 04.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-04T14:12+0300

2026-09-04T14:12+0300

2026-09-04T14:14+0300

банки

финансы

санкт-петербург

агентство по страхованию вкладов

асв

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МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) дополнительно направит на расчеты с кредиторами Таврического банка почти 1 миллиард рублей, говорится в сообщении госкорпорации. "Государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ) дополнительно направит 950,05 миллиона рублей на расчеты с кредиторами Таврического Банка (АО) (г. Санкт-Петербург)", - говорится в сообщении. Отмечается, что выплаты начнутся 14 сентября 2026 года. "Таким образом, требования кредиторов первой очереди, включенные в реестр требований кредиторов, будут удовлетворены в размере 44,95% суммы установленных требований объемом 69,05 миллиардов рублей", - добавляет госкорпорация. АСВ уточняет, что увеличение процента достигнуто в результате поступлений в конкурсную массу банка денежных средств от реализации ценных бумаг, недвижимого и прочего имущества кредитной организации, а также за счет выплаты купонного дохода по облигациям. Отмечается, что ранее Агентство уже направило на расчеты с кредиторами "Таврического банка" 30,09 миллиарда рублей.

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банки, финансы, санкт-петербург, агентство по страхованию вкладов, асв