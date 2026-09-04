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Екатеринбургская компания подала в суд на АСВ и Росэнергобанк

Екатеринбургская компания подала в суд на АСВ и Росэнергобанк - 04.09.2026, ПРАЙМ

Екатеринбургская компания подала в суд на АСВ и Росэнергобанк

Екатеринбургское ООО "Промышленная инвестиционная компания" просит Арбитражный суд Москвы взыскать около 824 миллионов рублей солидарно с Агентства по... | 04.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-04T14:33+0300

2026-09-04T14:33+0300

2026-09-04T14:36+0300

финансы

бизнес

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агентство по страхованию вкладов

асв

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МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Екатеринбургское ООО "Промышленная инвестиционная компания" просит Арбитражный суд Москвы взыскать около 824 миллионов рублей солидарно с Агентства по страхованию вкладов (АСВ) и разорившегося в 2017 году Росэнергобанка, чьим конкурсным управляющим является АСВ. В материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости, говорится, что иск заявлен о взыскании более 552 миллионов рублей убытков и около 272 миллионов рублей процентов за пользование чужими денежными средствами. Более подробно основания иска пока не уточняются. Предварительные слушания по делу суд назначил на 30 сентября. Третьим лицом к спору привлечено АО "Башкирское шахтопроходческое управление". Росэнергобанк был лишен лицензии в апреле 2017 года. В июне того же года он был признан банкротом. По данным сервиса "БИР-Аналитик", единственный участник и директор компании-истца - Ксения Кравцова. Основной вид деятельности компании – "деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения". За 2025 года она получила прибыль в размере около 35 миллионов рублей.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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