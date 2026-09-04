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Екатеринбургская компания подала в суд на АСВ и Росэнергобанк
Екатеринбургская компания подала в суд на АСВ и Росэнергобанк - 04.09.2026, ПРАЙМ
Екатеринбургская компания подала в суд на АСВ и Росэнергобанк
Екатеринбургское ООО "Промышленная инвестиционная компания" просит Арбитражный суд Москвы взыскать около 824 миллионов рублей солидарно с Агентства по... | 04.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-04T14:33+0300
2026-09-04T14:33+0300
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МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Екатеринбургское ООО "Промышленная инвестиционная компания" просит Арбитражный суд Москвы взыскать около 824 миллионов рублей солидарно с Агентства по страхованию вкладов (АСВ) и разорившегося в 2017 году Росэнергобанка, чьим конкурсным управляющим является АСВ. В материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости, говорится, что иск заявлен о взыскании более 552 миллионов рублей убытков и около 272 миллионов рублей процентов за пользование чужими денежными средствами. Более подробно основания иска пока не уточняются. Предварительные слушания по делу суд назначил на 30 сентября. Третьим лицом к спору привлечено АО "Башкирское шахтопроходческое управление". Росэнергобанк был лишен лицензии в апреле 2017 года. В июне того же года он был признан банкротом. По данным сервиса "БИР-Аналитик", единственный участник и директор компании-истца - Ксения Кравцова. Основной вид деятельности компании – "деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения". За 2025 года она получила прибыль в размере около 35 миллионов рублей.
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финансы, бизнес, москва, агентство по страхованию вкладов, асв
Финансы, Бизнес, МОСКВА, Агентство по страхованию вкладов, АСВ
Екатеринбургская компания подала в суд на АСВ и Росэнергобанк
Инвесткомпания из Екатеринбурга требует в суде 824 миллиона рублей от АСВ и Росэнергобанка
МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Екатеринбургское ООО "Промышленная инвестиционная компания" просит Арбитражный суд Москвы взыскать около 824 миллионов рублей солидарно с Агентства по страхованию вкладов (АСВ) и разорившегося в 2017 году Росэнергобанка, чьим конкурсным управляющим является АСВ.
В материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости, говорится, что иск заявлен о взыскании более 552 миллионов рублей убытков и около 272 миллионов рублей процентов за пользование чужими денежными средствами. Более подробно основания иска пока не уточняются.
Предварительные слушания по делу суд назначил на 30 сентября. Третьим лицом к спору привлечено АО "Башкирское шахтопроходческое управление".
Росэнергобанк был лишен лицензии в апреле 2017 года. В июне того же года он был признан банкротом.
По данным сервиса "БИР-Аналитик", единственный участник и директор компании-истца - Ксения Кравцова. Основной вид деятельности компании – "деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения". За 2025 года она получила прибыль в размере около 35 миллионов рублей.