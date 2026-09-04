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С 1 октября товары на маркетплейсах будут проверять по 12 госсистемам
С 1 октября товары на маркетплейсах будут проверять по 12 госсистемам - 04.09.2026, ПРАЙМ
С 1 октября товары на маркетплейсах будут проверять по 12 госсистемам
Товары на маркетплейсах с 1 октября будут проверяться по 12 государственным информационным системам (ГИС), а для тех карточек товаров, которые были загружены в... | 04.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-04T12:42+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Товары на маркетплейсах с 1 октября будут проверяться по 12 государственным информационным системам (ГИС), а для тех карточек товаров, которые были загружены в систему раньше, предусмотрен переходный период, в течение которого они должны пройти проверку по всем 12 ГИСам, рассказал РИА Новости президент Ассоциации цифровых платформ (АЦП) Ораз Дурдыев. "Мы говорим о том, что будут осуществляться проверки карточек селлеров по 12 ГИСам. Причем будут проверяться не только новые карточки. Для тех карточек, которые были загружены в систему до 1 октября, предусмотрен переходный период: 180 дней, в течение которого они должны пройти модерацию и сверку по всем 12 ГИСам", - сказал Дурдыев в кулуарах Восточного экономического форума. По его словам, требования включают приложения к товару проверочных сертификатов и свидетельств. "По сути, они сделают рынок маркетплейсов еще более прозрачным. Сейчас процент контрафакта от общего огромного числа товаров на маркетплейсах составляет меньше 1%. После сверки по системам сертификации и маркировки, предполагается, что контрафакт должен исчезнуть вовсе", - добавил глава ассоциации. С 1 октября в России вступает в силу закон о платформенной экономике. Документ регулирует деятельность цифровых платформ, выступающих посредниками при совершении сделок и предоставляющих возможность оплаты товаров, работ или услуг. В его развитие утвержден порядок проверки информации, содержащейся в карточках товаров, работ и услуг на платформах. Новые правила определяют единый механизм проверки сведений, которые продавцы размещают в карточках товаров. До публикации карточек операторы платформ будут обязаны убедиться в их достоверности. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
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бизнес, владивосток, вэф
С 1 октября товары на маркетплейсах будут проверять по 12 госсистемам
АЦП: товары на маркетплейсах с 1 октября будут проверяться по 12 госинформсистемам
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Товары на маркетплейсах с 1 октября будут проверяться по 12 государственным информационным системам (ГИС), а для тех карточек товаров, которые были загружены в систему раньше, предусмотрен переходный период, в течение которого они должны пройти проверку по всем 12 ГИСам, рассказал РИА Новости президент Ассоциации цифровых платформ (АЦП) Ораз Дурдыев.
"Мы говорим о том, что будут осуществляться проверки карточек селлеров по 12 ГИСам. Причем будут проверяться не только новые карточки. Для тех карточек, которые были загружены в систему до 1 октября, предусмотрен переходный период: 180 дней, в течение которого они должны пройти модерацию и сверку по всем 12 ГИСам", - сказал Дурдыев в кулуарах Восточного экономического форума.
По его словам, требования включают приложения к товару проверочных сертификатов и свидетельств.
"По сути, они сделают рынок маркетплейсов еще более прозрачным. Сейчас процент контрафакта от общего огромного числа товаров на маркетплейсах составляет меньше 1%. После сверки по системам сертификации и маркировки, предполагается, что контрафакт должен исчезнуть вовсе", - добавил глава ассоциации.
С 1 октября в России вступает в силу закон о платформенной экономике. Документ регулирует деятельность цифровых платформ, выступающих посредниками при совершении сделок и предоставляющих возможность оплаты товаров, работ или услуг. В его развитие утвержден порядок проверки информации, содержащейся в карточках товаров, работ и услуг на платформах. Новые правила определяют единый механизм проверки сведений, которые продавцы размещают в карточках товаров. До публикации карточек операторы платформ будут обязаны убедиться в их достоверности.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке
. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ
.