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Роснедра объявили аукцион на право добычи титана в Тамбовской области

Роснедра объявили аукцион на право добычи титана в Тамбовской области - 04.09.2026, ПРАЙМ

Роснедра объявили аукцион на право добычи титана в Тамбовской области

Федеральное агентство по недропользованию объявило аукцион на право добычи полезных ископаемых, включая титан, в Тамбовской области, следует из материалов... | 04.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-04T16:00+0300

2026-09-04T16:00+0300

2026-09-04T16:02+0300

промышленность

россия

тамбовская область

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МОСКВА, 4 сен – ПРАЙМ. Федеральное агентство по недропользованию объявило аукцион на право добычи полезных ископаемых, включая титан, в Тамбовской области, следует из материалов торгов. "Аукцион на право пользования участком недр Восточный участок месторождения Центральное в Тамбовской области", - значится в документации. Начальная (максимальная) цена контракта заявлена в 570 миллионов рублей. Участок площадью более 31 квадратного километра находится в Рассказовском районе области. Победитель торгов получит право пользоваться им в течение 20 лет. "Виды полезных ископаемых на участке недр: песок на титан, песок на цирконий, фосфорит, глауконит", - говорится в материалах аукциона. Отмечается, что месторождение Центральное приурочено к титаноносной формации Рассказовского типа (формация комплексных титан-циркониевых россыпей с фосфоритами) позднемелового времени. Торги планируется провести 22 октября.

тамбовская область

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промышленность, россия, тамбовская область