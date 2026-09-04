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Цыденов: Улан-Удэнский авиазавод полностью загружен заказами - 04.09.2026, ПРАЙМ
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Цыденов: Улан-Удэнский авиазавод полностью загружен заказами
Цыденов: Улан-Удэнский авиазавод полностью загружен заказами - 04.09.2026, ПРАЙМ
Цыденов: Улан-Удэнский авиазавод полностью загружен заказами
Улан-Удэнский авиазавод полностью загружен заказами, причем у него уже нет преобладания гособоронзаказа, сообщил в интервью РИА Новости на ВЭФ глава Бурятии... | 04.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-04T06:48+0300
2026-09-04T06:48+0300
россия
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промышленность
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владивосток
алексей цыденов
газпром
вертолеты россии
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Улан-Удэнский авиазавод полностью загружен заказами, причем у него уже нет преобладания гособоронзаказа, сообщил в интервью РИА Новости на ВЭФ глава Бурятии Алексей Цыденов. "В этом году (у Улан-Удэнского авиазавода - ред.) уже нет преобладания гособоронзаказа, пошли гражданские заказы. Завод загружен полностью", - рассказал Цыденов. По его словам, уже переданы для использования три произведенных на предприятии вертолета Ми-171А3. Заказчик - ПАО "Газпром". В этом году ожидается поставка для компании "Аврора". При этом глава республики отметил, что у авиазавода есть кадровая потребность, которая решается за счет авиационного техникума и Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления, в котором также есть программа подготовки совместно с МАИ. "С этого года мы открыли набор на специальность пилотов вертолетов. До этого в России был единственный техникум, который готовил пилотов вертолетов. Теперь мы второй в России открыли", - отметил Цыденов. Также, по его словам, авиазавод постоянно приглашает специалистов из других регионов, "заманивая" их перспективами, хорошей зарплатой, хорошим социальным пакетом, дальневосточной ипотекой под 2% и программой Минтруда России, когда при переезде специалиста из другого региона ему выплачивается миллион. Улан-Удэнский авиационный завод холдинга "Вертолеты России" госкорпорации "Ростех" является одним из ключевых производителей вертолетной техники страны. Производимый на предприятии Ми-171А3 - первый многоцелевой российский вертолет, соответствующий всем современным авиационным нормам и разработанный в том числе для полетов на морские буровые и добывающие платформы. Впервые он представлен на ВЭФ-2026 в модификации с салоном повышенной комфортности. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
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192
40
192
40
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5
4.7
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россия, бизнес, промышленность, бурятия, владивосток, алексей цыденов, газпром, вертолеты россии, ростех
РОССИЯ, Бизнес, Промышленность, Бурятия, Владивосток, Алексей Цыденов, Газпром, Вертолеты России, Ростех
06:48 04.09.2026
 
Цыденов: Улан-Удэнский авиазавод полностью загружен заказами

Глава Бурятии Цыденов: Улан-Удэнский авиазавод полностью загружен заказами

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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Улан-Удэнский авиазавод полностью загружен заказами, причем у него уже нет преобладания гособоронзаказа, сообщил в интервью РИА Новости на ВЭФ глава Бурятии Алексей Цыденов.
"В этом году (у Улан-Удэнского авиазавода - ред.) уже нет преобладания гособоронзаказа, пошли гражданские заказы. Завод загружен полностью", - рассказал Цыденов.
По его словам, уже переданы для использования три произведенных на предприятии вертолета Ми-171А3. Заказчик - ПАО "Газпром". В этом году ожидается поставка для компании "Аврора".
При этом глава республики отметил, что у авиазавода есть кадровая потребность, которая решается за счет авиационного техникума и Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления, в котором также есть программа подготовки совместно с МАИ.
"С этого года мы открыли набор на специальность пилотов вертолетов. До этого в России был единственный техникум, который готовил пилотов вертолетов. Теперь мы второй в России открыли", - отметил Цыденов.
Также, по его словам, авиазавод постоянно приглашает специалистов из других регионов, "заманивая" их перспективами, хорошей зарплатой, хорошим социальным пакетом, дальневосточной ипотекой под 2% и программой Минтруда России, когда при переезде специалиста из другого региона ему выплачивается миллион.
Улан-Удэнский авиационный завод холдинга "Вертолеты России" госкорпорации "Ростех" является одним из ключевых производителей вертолетной техники страны. Производимый на предприятии Ми-171А3 - первый многоцелевой российский вертолет, соответствующий всем современным авиационным нормам и разработанный в том числе для полетов на морские буровые и добывающие платформы. Впервые он представлен на ВЭФ-2026 в модификации с салоном повышенной комфортности.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
 
РОССИЯБизнесПромышленностьБурятияВладивостокАлексей ЦыденовГазпромВертолеты РоссииРостех
 
 
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