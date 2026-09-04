https://1prime.ru/20260904/azs-873016893.html

Не все независимые АЗС в России снабжаются бензином, заявил Новак

Не все независимые АЗС в России снабжаются бензином, заявил Новак - 04.09.2026, ПРАЙМ

Не все независимые АЗС в России снабжаются бензином, заявил Новак

Независимые заправки в России снабжаются бензином, но пока не все, по мере насыщения рынка они будут обеспечиваться топливом, заявил журналистам вице-премьер РФ | 04.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-04T08:52+0300

2026-09-04T08:52+0300

2026-09-04T08:57+0300

россия

владивосток

александр новак

вэф

бензин

топливо

азс

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873016893.jpg?1788501446

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Независимые заправки в России снабжаются бензином, но пока не все, по мере насыщения рынка они будут обеспечиваться топливом, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах Восточного экономического форума. "Большинство заправок снабжается, да. Пока, к сожалению, не все в полном объеме. Что касается бензина. По дизельному топливу ситуация, как я говорил, стабильная. А по бензину мы будем по мере насыщения рынка, естественно, обеспечивать все заправки", - ответил он на вопрос РИА Новости, как обстоит ситуация со снабжением топливом независимых заправок. Новак добавил, что очередной штаб по ситуации на рынке топлива пройдет в понедельник. На нем будут обсуждаться соглашения регионов с частными заправками.В России этим летом возникли перебои с поставками топлива. Для улучшения ситуации правительство приняло уже целый ряд мер, в том числе запретило экспорт топлива, предоставило налоговые стимулы для импорта и роста производства в стране. Власти РФ договорились, что нефтяники через региональных операторов будут насыщать топливом в том числе и независимые АЗС, сообщал Новак в начале августа. Позднее вице-премьер поручил Минэнерго и ФАС России усилить контроль за ценообразованием на частных заправках. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.

владивосток

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, владивосток, александр новак, вэф, бензин, топливо, азс