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Не все независимые АЗС в России снабжаются бензином, заявил Новак
Не все независимые АЗС в России снабжаются бензином, заявил Новак - 04.09.2026, ПРАЙМ
Не все независимые АЗС в России снабжаются бензином, заявил Новак
Независимые заправки в России снабжаются бензином, но пока не все, по мере насыщения рынка они будут обеспечиваться топливом, заявил журналистам вице-премьер РФ | 04.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-04T08:52+0300
2026-09-04T08:52+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Независимые заправки в России снабжаются бензином, но пока не все, по мере насыщения рынка они будут обеспечиваться топливом, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах Восточного экономического форума. "Большинство заправок снабжается, да. Пока, к сожалению, не все в полном объеме. Что касается бензина. По дизельному топливу ситуация, как я говорил, стабильная. А по бензину мы будем по мере насыщения рынка, естественно, обеспечивать все заправки", - ответил он на вопрос РИА Новости, как обстоит ситуация со снабжением топливом независимых заправок. Новак добавил, что очередной штаб по ситуации на рынке топлива пройдет в понедельник. На нем будут обсуждаться соглашения регионов с частными заправками.В России этим летом возникли перебои с поставками топлива. Для улучшения ситуации правительство приняло уже целый ряд мер, в том числе запретило экспорт топлива, предоставило налоговые стимулы для импорта и роста производства в стране. Власти РФ договорились, что нефтяники через региональных операторов будут насыщать топливом в том числе и независимые АЗС, сообщал Новак в начале августа. Позднее вице-премьер поручил Минэнерго и ФАС России усилить контроль за ценообразованием на частных заправках. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
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РОССИЯ, Владивосток, Александр Новак, ВЭФ, Бензин, топливо, АЗС
Не все независимые АЗС в России снабжаются бензином, заявил Новак
Новак: независимые АЗС в России снабжаются бензином, но пока не все
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Независимые заправки в России снабжаются бензином, но пока не все, по мере насыщения рынка они будут обеспечиваться топливом, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах Восточного экономического форума.
"Большинство заправок снабжается, да. Пока, к сожалению, не все в полном объеме. Что касается бензина. По дизельному топливу ситуация, как я говорил, стабильная. А по бензину мы будем по мере насыщения рынка, естественно, обеспечивать все заправки", - ответил он на вопрос РИА Новости, как обстоит ситуация со снабжением топливом независимых заправок.
Новак добавил, что очередной штаб по ситуации на рынке топлива пройдет в понедельник. На нем будут обсуждаться соглашения регионов с частными заправками.
В России этим летом возникли перебои с поставками топлива. Для улучшения ситуации правительство приняло уже целый ряд мер, в том числе запретило экспорт топлива, предоставило налоговые стимулы для импорта и роста производства в стране.
Власти РФ договорились, что нефтяники через региональных операторов будут насыщать топливом в том числе и независимые АЗС, сообщал Новак в начале августа. Позднее вице-премьер поручил Минэнерго и ФАС России усилить контроль за ценообразованием на частных заправках.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.