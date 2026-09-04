Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Банк России во II квартале увеличил платежные операции на 12,8% - 04.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260904/bank-873026841.html
Банк России во II квартале увеличил платежные операции на 12,8%
Банк России во II квартале увеличил платежные операции на 12,8% - 04.09.2026, ПРАЙМ
Банк России во II квартале увеличил платежные операции на 12,8%
Объем платежных операций физических и юридических лиц в России во втором квартале 2026 года вырос на 12,8% в квартальном выражении, до 491,5 триллиона рублей, а | 04.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-04T11:24+0300
2026-09-04T11:24+0300
финансы
банки
россия
банк россии
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873026841.jpg?1788510281
МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Объем платежных операций физических и юридических лиц в России во втором квартале 2026 года вырос на 12,8% в квартальном выражении, до 491,5 триллиона рублей, а их количество увеличилось на 9,9%, до 32,1 миллиарда операций, сообщил Банк России в аналитическом обзоре "Развитие национальной платежной системы" за второй квартал этого года. "В целом за отчетный период клиенты банков - как граждане, так и компании - совершили 32,1 миллиарда операций на 491,5 триллиона рублей. По сравнению с первым кварталом рост составил 9,9% по количеству и 12,8% по объему операций", - говорится там. При этом сообщается, что граждане продолжали активно пользоваться безналичными способами оплаты покупок и услуг, а многие предпочитают альтернативные картам варианты. Их доля в общем объеме безналичных платежей по сравнению с первым кварталом выросла на 0,2 процентного пункта, до 15,1%. Наиболее заметно увеличилось использование QR-кодов и биометрии. За квартал с их помощью было совершено 1,1 миллиарда покупок на 1,7 триллиона рублей – больше на 18% по количеству и на 13% по объему, чем за прошлый квартал, указали в регуляторе.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, банки, россия, банк россии
Финансы, Банки, РОССИЯ, Банк России
11:24 04.09.2026
 
Банк России во II квартале увеличил платежные операции на 12,8%

ЦБ: объем платежных операций физлиц в России во II квартале вырос на 12,8%

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Объем платежных операций физических и юридических лиц в России во втором квартале 2026 года вырос на 12,8% в квартальном выражении, до 491,5 триллиона рублей, а их количество увеличилось на 9,9%, до 32,1 миллиарда операций, сообщил Банк России в аналитическом обзоре "Развитие национальной платежной системы" за второй квартал этого года.
"В целом за отчетный период клиенты банков - как граждане, так и компании - совершили 32,1 миллиарда операций на 491,5 триллиона рублей. По сравнению с первым кварталом рост составил 9,9% по количеству и 12,8% по объему операций", - говорится там.
При этом сообщается, что граждане продолжали активно пользоваться безналичными способами оплаты покупок и услуг, а многие предпочитают альтернативные картам варианты. Их доля в общем объеме безналичных платежей по сравнению с первым кварталом выросла на 0,2 процентного пункта, до 15,1%.
Наиболее заметно увеличилось использование QR-кодов и биометрии. За квартал с их помощью было совершено 1,1 миллиарда покупок на 1,7 триллиона рублей – больше на 18% по количеству и на 13% по объему, чем за прошлый квартал, указали в регуляторе.
 
ФинансыБанкиРОССИЯБанк России
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала