https://1prime.ru/20260904/bank-873026841.html

Банк России во II квартале увеличил платежные операции на 12,8%

Банк России во II квартале увеличил платежные операции на 12,8% - 04.09.2026, ПРАЙМ

Банк России во II квартале увеличил платежные операции на 12,8%

Объем платежных операций физических и юридических лиц в России во втором квартале 2026 года вырос на 12,8% в квартальном выражении, до 491,5 триллиона рублей, а | 04.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-04T11:24+0300

2026-09-04T11:24+0300

2026-09-04T11:24+0300

финансы

банки

россия

банк россии

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873026841.jpg?1788510281

МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Объем платежных операций физических и юридических лиц в России во втором квартале 2026 года вырос на 12,8% в квартальном выражении, до 491,5 триллиона рублей, а их количество увеличилось на 9,9%, до 32,1 миллиарда операций, сообщил Банк России в аналитическом обзоре "Развитие национальной платежной системы" за второй квартал этого года. "В целом за отчетный период клиенты банков - как граждане, так и компании - совершили 32,1 миллиарда операций на 491,5 триллиона рублей. По сравнению с первым кварталом рост составил 9,9% по количеству и 12,8% по объему операций", - говорится там. При этом сообщается, что граждане продолжали активно пользоваться безналичными способами оплаты покупок и услуг, а многие предпочитают альтернативные картам варианты. Их доля в общем объеме безналичных платежей по сравнению с первым кварталом выросла на 0,2 процентного пункта, до 15,1%. Наиболее заметно увеличилось использование QR-кодов и биометрии. За квартал с их помощью было совершено 1,1 миллиарда покупок на 1,7 триллиона рублей – больше на 18% по количеству и на 13% по объему, чем за прошлый квартал, указали в регуляторе.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, россия, банк россии