https://1prime.ru/20260904/bank-873028424.html

Банк России сообщил о росте числа операций по снятию наличных

Банк России сообщил о росте числа операций по снятию наличных - 04.09.2026, ПРАЙМ

Банк России сообщил о росте числа операций по снятию наличных

Количество операций по снятию наличных во втором квартале выросло на 15%, объем - на 20% в квартальном выражении, при этом доля таких операций остается на... | 04.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-04T11:43+0300

2026-09-04T11:43+0300

2026-09-04T11:43+0300

финансы

банки

россия

центральный федеральный округ

банк россии

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873028424.jpg?1788511396

МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Количество операций по снятию наличных во втором квартале выросло на 15%, объем - на 20% в квартальном выражении, при этом доля таких операций остается на уровне 1%, сообщает Банк России. "Доля операций по снятию наличных денег сохраняется на уровне 1% по количеству и 10% по объему. Данные операции выросли на 15% по количеству и на 20% по объему по сравнению с первым кварталом 2026 года", - говорится в аналитическом обзоре "Развитие национальной платежной системы" за второй квартал этого года. При этом во втором квартале 2026 года впервые отмечен прирост платежей наличными деньгами. Это привело к снижению доли безналичных платежей в розничном обороте до 88,4% по итогам первого полугодия 2026 года. Снятие наличных денег с использованием платежных карт остается стабильным – 2,5% в общем количестве и 25% в общем объеме карточных операций (в первом квартале 2026 года – 2,5 и 24% соответственно). В расчете на душу населения количество операций по снятию наличных по картам, совершенных в Южном федеральном округе (3,5) и Центральном федеральном округе (2,9), превышает среднее значение по России (2,8), а наименьшее количество таких операций зафиксировано в Уральском федеральном округе (2,5).

центральный федеральный округ

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, россия, центральный федеральный округ, банк россии