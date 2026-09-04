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Банк России сообщил о росте числа операций по снятию наличных - 04.09.2026, ПРАЙМ
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Банк России сообщил о росте числа операций по снятию наличных
Банк России сообщил о росте числа операций по снятию наличных - 04.09.2026, ПРАЙМ
Банк России сообщил о росте числа операций по снятию наличных
Количество операций по снятию наличных во втором квартале выросло на 15%, объем - на 20% в квартальном выражении, при этом доля таких операций остается на... | 04.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-04T11:43+0300
2026-09-04T11:43+0300
финансы
банки
россия
центральный федеральный округ
банк россии
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МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Количество операций по снятию наличных во втором квартале выросло на 15%, объем - на 20% в квартальном выражении, при этом доля таких операций остается на уровне 1%, сообщает Банк России. "Доля операций по снятию наличных денег сохраняется на уровне 1% по количеству и 10% по объему. Данные операции выросли на 15% по количеству и на 20% по объему по сравнению с первым кварталом 2026 года", - говорится в аналитическом обзоре "Развитие национальной платежной системы" за второй квартал этого года. При этом во втором квартале 2026 года впервые отмечен прирост платежей наличными деньгами. Это привело к снижению доли безналичных платежей в розничном обороте до 88,4% по итогам первого полугодия 2026 года. Снятие наличных денег с использованием платежных карт остается стабильным – 2,5% в общем количестве и 25% в общем объеме карточных операций (в первом квартале 2026 года – 2,5 и 24% соответственно). В расчете на душу населения количество операций по снятию наличных по картам, совершенных в Южном федеральном округе (3,5) и Центральном федеральном округе (2,9), превышает среднее значение по России (2,8), а наименьшее количество таких операций зафиксировано в Уральском федеральном округе (2,5).
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192
40
192
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4.7
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финансы, банки, россия, центральный федеральный округ, банк россии
Финансы, Банки, РОССИЯ, Центральный федеральный округ, Банк России
11:43 04.09.2026
 
Банк России сообщил о росте числа операций по снятию наличных

Банк России: число операций по снятию наличных во втором квартале выросло на 15%

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МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Количество операций по снятию наличных во втором квартале выросло на 15%, объем - на 20% в квартальном выражении, при этом доля таких операций остается на уровне 1%, сообщает Банк России.
"Доля операций по снятию наличных денег сохраняется на уровне 1% по количеству и 10% по объему. Данные операции выросли на 15% по количеству и на 20% по объему по сравнению с первым кварталом 2026 года", - говорится в аналитическом обзоре "Развитие национальной платежной системы" за второй квартал этого года.
При этом во втором квартале 2026 года впервые отмечен прирост платежей наличными деньгами. Это привело к снижению доли безналичных платежей в розничном обороте до 88,4% по итогам первого полугодия 2026 года.
Снятие наличных денег с использованием платежных карт остается стабильным – 2,5% в общем количестве и 25% в общем объеме карточных операций (в первом квартале 2026 года – 2,5 и 24% соответственно).
В расчете на душу населения количество операций по снятию наличных по картам, совершенных в Южном федеральном округе (3,5) и Центральном федеральном округе (2,9), превышает среднее значение по России (2,8), а наименьшее количество таких операций зафиксировано в Уральском федеральном округе (2,5).
 
ФинансыБанкиРОССИЯЦентральный федеральный округБанк России
 
 
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