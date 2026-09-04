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Банки Казахстана будут автоматически удерживать соцплатежи самозанятых - 04.09.2026, ПРАЙМ
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Банки Казахстана будут автоматически удерживать соцплатежи самозанятых
Банки Казахстана будут автоматически удерживать соцплатежи самозанятых - 04.09.2026, ПРАЙМ
Банки Казахстана будут автоматически удерживать соцплатежи самозанятых
Министерство экономики Казахстана прелагает наделить казахстанские банки и операторов интернет-платформ функциями налоговых агентов, чтобы они автоматически... | 04.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-04T15:09+0300
2026-09-04T15:17+0300
банки
финансы
казахстан
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АСТАНА, 4 сен - ПРАЙМ. Министерство экономики Казахстана прелагает наделить казахстанские банки и операторов интернет-платформ функциями налоговых агентов, чтобы они автоматически удерживали налоги и социальные платежи самозанятых, следует из проекта закона "О внесении изменений и дополнений в Налоговый кодекс", который министерство вынесло на общественное обсуждение. "Операторы интернет-платформы, осуществляющие прием оплаты за оказанные самозанятыми услуги, выполненные самозанятыми работы, и банковские организации признаются налоговыми агентами... и производят удержание и перечисление индивидуального подоходного налога и социальных платежей", - говорится в проекте. Авторы поправок в Налоговый кодекс Казахстана предлагают, чтобы банки автоматически удерживали социальные платежи самозанятых через свои мобильные приложения. При этом казахстанские маркетплейсы предлагается наделить функциями налогового агента в отношении иностранных продавцов. Одной из причин этого названа ситуация, при которой их товары имеют более низкую цену по сравнению с предложениями казахстанских участников рынка, что создает неравные условия. Новый налоговый кодекс начал действовать в Казахстане с 1 января. Объем налоговой отчетности сокращен на 30%, количество налогов - на 20%. Изменения затронули все основные направления - от корпоративного и индивидуального подоходного налога до мер привлечения инвестиций и изменений в распределении налоговой нагрузки. Установлена новая базовая ставка налога на добавленную стоимость - 16%.
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банки, финансы, казахстан
Банки, Финансы, КАЗАХСТАН
15:09 04.09.2026 (обновлено: 15:17 04.09.2026)
 
Банки Казахстана будут автоматически удерживать соцплатежи самозанятых

Минэкономики Казахстана предложило разрешить банкам удерживать соцплатежи самозанятых

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АСТАНА, 4 сен - ПРАЙМ. Министерство экономики Казахстана прелагает наделить казахстанские банки и операторов интернет-платформ функциями налоговых агентов, чтобы они автоматически удерживали налоги и социальные платежи самозанятых, следует из проекта закона "О внесении изменений и дополнений в Налоговый кодекс", который министерство вынесло на общественное обсуждение.
"Операторы интернет-платформы, осуществляющие прием оплаты за оказанные самозанятыми услуги, выполненные самозанятыми работы, и банковские организации признаются налоговыми агентами... и производят удержание и перечисление индивидуального подоходного налога и социальных платежей", - говорится в проекте.
Авторы поправок в Налоговый кодекс Казахстана предлагают, чтобы банки автоматически удерживали социальные платежи самозанятых через свои мобильные приложения.
При этом казахстанские маркетплейсы предлагается наделить функциями налогового агента в отношении иностранных продавцов. Одной из причин этого названа ситуация, при которой их товары имеют более низкую цену по сравнению с предложениями казахстанских участников рынка, что создает неравные условия.
Новый налоговый кодекс начал действовать в Казахстане с 1 января. Объем налоговой отчетности сокращен на 30%, количество налогов - на 20%. Изменения затронули все основные направления - от корпоративного и индивидуального подоходного налога до мер привлечения инвестиций и изменений в распределении налоговой нагрузки. Установлена новая базовая ставка налога на добавленную стоимость - 16%.
 
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