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Банки Казахстана будут автоматически удерживать соцплатежи самозанятых

Банки Казахстана будут автоматически удерживать соцплатежи самозанятых - 04.09.2026, ПРАЙМ

Банки Казахстана будут автоматически удерживать соцплатежи самозанятых

Министерство экономики Казахстана прелагает наделить казахстанские банки и операторов интернет-платформ функциями налоговых агентов, чтобы они автоматически... | 04.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-04T15:09+0300

2026-09-04T15:09+0300

2026-09-04T15:17+0300

банки

финансы

казахстан

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АСТАНА, 4 сен - ПРАЙМ. Министерство экономики Казахстана прелагает наделить казахстанские банки и операторов интернет-платформ функциями налоговых агентов, чтобы они автоматически удерживали налоги и социальные платежи самозанятых, следует из проекта закона "О внесении изменений и дополнений в Налоговый кодекс", который министерство вынесло на общественное обсуждение. "Операторы интернет-платформы, осуществляющие прием оплаты за оказанные самозанятыми услуги, выполненные самозанятыми работы, и банковские организации признаются налоговыми агентами... и производят удержание и перечисление индивидуального подоходного налога и социальных платежей", - говорится в проекте. Авторы поправок в Налоговый кодекс Казахстана предлагают, чтобы банки автоматически удерживали социальные платежи самозанятых через свои мобильные приложения. При этом казахстанские маркетплейсы предлагается наделить функциями налогового агента в отношении иностранных продавцов. Одной из причин этого названа ситуация, при которой их товары имеют более низкую цену по сравнению с предложениями казахстанских участников рынка, что создает неравные условия. Новый налоговый кодекс начал действовать в Казахстане с 1 января. Объем налоговой отчетности сокращен на 30%, количество налогов - на 20%. Изменения затронули все основные направления - от корпоративного и индивидуального подоходного налога до мер привлечения инвестиций и изменений в распределении налоговой нагрузки. Установлена новая базовая ставка налога на добавленную стоимость - 16%.

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банки, финансы, казахстан