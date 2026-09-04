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Денежная база России в узком определении снизилась до 22,3 триллиона рублей

Денежная база России в узком определении снизилась до 22,3 триллиона рублей - 04.09.2026, ПРАЙМ

Денежная база России в узком определении снизилась до 22,3 триллиона рублей

Денежная база РФ в узком определении по состоянию на 28 августа снизилась до 22,389 триллиона рублей с 22,414 триллиона на 21 августа, сообщил Банк России. | 04.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-04T11:58+0300

2026-09-04T11:58+0300

2026-09-04T12:13+0300

финансы

россия

банк россии

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МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Денежная база РФ в узком определении по состоянию на 28 августа снизилась до 22,389 триллиона рублей с 22,414 триллиона на 21 августа, сообщил Банк России. За неделю она, таким образом, снизилась на 25,3 миллиарда рублей, или на 0,1%. Показатель впервые превысил 20 триллионов рублей на рубеже марта-апреля, и пока непрерывно рос все лето. Отметка в 22 триллиона была преодолена в конце июля. Денежная база в узком определении включает в себя выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в Банке России.

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финансы, россия, банк россии