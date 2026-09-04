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Аналитики: безработица в США в августе осталась на уровне июля в 4,1%

Аналитики: безработица в США в августе осталась на уровне июля в 4,1% - 04.09.2026, ПРАЙМ

Аналитики: безработица в США в августе осталась на уровне июля в 4,1%

Безработица в США в августе осталась на уровне предшествовавшего месяца в 4,1%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло на 56 тысяч, | 04.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-04T08:16+0300

2026-09-04T08:16+0300

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МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Безработица в США в августе осталась на уровне предшествовавшего месяца в 4,1%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло на 56 тысяч, полагают аналитики, опрошенные порталом Trading Economics. Министерство труда страны опубликует соответствующий релиз в пятницу, 4 сентября, в 15.30 мск. В 12.00 мск Евростат опубликует данные об изменении объема розничных продаж в еврозоне. Аналитики полагают, что показатель в июле вырос на 0,3% в месячном выражении и на 1,1% в годовом. В 20.00 мск американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликует недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 28 августа их число уменьшилось на пять, составив 447.

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мировая экономика, сша, евростат