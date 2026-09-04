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Безработица в США в августе сохранилась на уровне 4,1% - 04.09.2026, ПРАЙМ
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Безработица в США в августе сохранилась на уровне 4,1%
Безработица в США в августе сохранилась на уровне 4,1% - 04.09.2026, ПРАЙМ
Безработица в США в августе сохранилась на уровне 4,1%
Безработица в США в августе сохранилась на уровне предшествующего месяца в 4,1%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло на 162... | 04.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-04T15:48+0300
2026-09-04T15:50+0300
мировая экономика
сша
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МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Безработица в США в августе сохранилась на уровне предшествующего месяца в 4,1%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло на 162 тысячи, следует из данных министерства труда страны.Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ждали сохранения безработицы на уровне июля, а рост числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики прогнозировался на уровне 56 тысяч.Министерство также пересмотрело динамику числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики в июле - теперь сообщается о росте на 21 тысячу, а не о снижении на 23 тысячи.Сообщается также, что средняя почасовая заработная плата в стране в августе в месячном выражении поднялась на 0,3%, или на 0,1 доллара, и составила 37,75 доллара. В годовом выражении рост составил 3,1%.Уровень безработицы в США остается выше 4% с июня позапрошлого года.В свою очередь динамика числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики была нестабильна на протяжении всего прошлого года.
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мировая экономика, сша
Мировая экономика, США
15:48 04.09.2026 (обновлено: 15:50 04.09.2026)
 
Безработица в США в августе сохранилась на уровне 4,1%

Минтруд США: безработица в августе сохранилась на уровне 4,1%

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МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Безработица в США в августе сохранилась на уровне предшествующего месяца в 4,1%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло на 162 тысячи, следует из данных министерства труда страны.
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ждали сохранения безработицы на уровне июля, а рост числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики прогнозировался на уровне 56 тысяч.
Министерство также пересмотрело динамику числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики в июле - теперь сообщается о росте на 21 тысячу, а не о снижении на 23 тысячи.
Сообщается также, что средняя почасовая заработная плата в стране в августе в месячном выражении поднялась на 0,3%, или на 0,1 доллара, и составила 37,75 доллара. В годовом выражении рост составил 3,1%.
Уровень безработицы в США остается выше 4% с июня позапрошлого года.
В свою очередь динамика числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики была нестабильна на протяжении всего прошлого года.
 
Мировая экономикаСША
 
 
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