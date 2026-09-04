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Армянский бизнес занимает менее 3% от числа компаний с иностранным участием

Армянский бизнес занимает менее 3% от числа компаний с иностранным участием - 04.09.2026, ПРАЙМ

Армянский бизнес занимает менее 3% от числа компаний с иностранным участием

Армянский бизнес занимает менее 3% от числа компаний с иностранным участием в России, в основном они представлены в торговле, строительстве и перевозках,... | 04.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-04T00:38+0300

2026-09-04T00:38+0300

2026-09-04T00:38+0300

бизнес

россия

армения

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МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Армянский бизнес занимает менее 3% от числа компаний с иностранным участием в России, в основном они представлены в торговле, строительстве и перевозках, говорится в исследовании сервиса проверки контрагентов Rusprofile для РИА Новости. "В настоящее время в России действуют 1736 компаний, зарегистрированных учредителями из Армении. Они занимают долю в 2,6% от общего числа организаций с иностранным участием", - привели данные аналитики. С 2021 по 2025 годы количество зарегистрированных армянских компаний в России увеличилось в 2,3 раза. Для сравнения: на 31 декабря 2021 года в России было открыто 518 компаний с учредителями из Армении, из них 257 продолжают работу по сей день. Чаще всего армянские предприниматели открывают бизнес, связанный с оптовой и розничной торговлей, строительством зданий и дорог, деятельностью автомобильного грузового транспорта, ресторанов и доставкой питания, арендой и управлением недвижимостью, а также стоматологической практикой.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, армения