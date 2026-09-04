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В Эстонии восемь из 28 закупок боеприпасов для Украины признали проблемными - 04.09.2026, ПРАЙМ
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В Эстонии восемь из 28 закупок боеприпасов для Украины признали проблемными
В Эстонии восемь из 28 закупок боеприпасов для Украины признали проблемными - 04.09.2026, ПРАЙМ
В Эстонии восемь из 28 закупок боеприпасов для Украины признали проблемными
Глава центра государственных оборонных инвестиций Эстонии Эльмар Вахер признал проблемными восемь из 28 сделок на покупку боеприпасов для Украины, которые были... | 04.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-04T15:06+0300
2026-09-04T15:06+0300
вооружения
мировая экономика
эстония
украина
европейский фонд мира
оружие
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МОСКВА, 4 сен – ПРАЙМ. Глава центра государственных оборонных инвестиций Эстонии Эльмар Вахер признал проблемными восемь из 28 сделок на покупку боеприпасов для Украины, которые были заключены за счет средств одного из европейского фонда мира, по шести из них уже заведены судебные дела, сообщает телерадиокомпания ERR. "Глава Центра государственных оборонных инвестиций (RKIK) Эльмар Вахер заявил в пятницу, что из 28 контрактов на закупку боеприпасов для Украины, заключенных за счет средств Европейского фонда мира, восемь сейчас считаются проблемными. По шести из них RKIK уже защищает свои права в судах", - говорится в сообщении. По словам Вахера, Эстония в рамках помощи Украине заключила 28 договоров на общую сумму более 350 миллионов евро. Главной проблемой расторжения части контрактов стали не только сорванные сроки поставки, но и качество продукции. "Самая важная причина - это все-таки то, что товар, который они нам показали и который наши эксперты ездили осматривать, это просто не то, что нужно... Речь идет о некачественных снарядах, использование которых может быть, во-первых, опасным, во-вторых - они не выполняют свою цель", - сказал Вахер. Он возглавил центр государственных оборонных инвестиций Эстонии уже после заключения этих договоров. Главной причиной произошедшего Вахер назвал слишком узкий круг людей, принимавших решения, отсутствие дополнительных уровней контроля, а также недостаточно эффективные процессы внутреннего контроля и фиксации решений. Министр обороны Эстонии Ханно Певкур ушел в отставку 2 сентября, заявив, что берет на себя политическую ответственность за проблемы с финансами в сфере обороны, выявленными госконтролем.
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мировая экономика, эстония, украина, европейский фонд мира, оружие
Вооружения, Мировая экономика, ЭСТОНИЯ, УКРАИНА, ЕВРОПЕЙСКИЙ ФОНД МИРА, ОРУЖИЕ
15:06 04.09.2026
 
В Эстонии восемь из 28 закупок боеприпасов для Украины признали проблемными

ERR: в Эстонии восемь из 28 сделок на покупку боеприпасов для Украины признали проблемными

© РИА Новости . Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкГородские кварталы Северодонецка в ЛНР после освобождения
Городские кварталы Северодонецка в ЛНР после освобождения - ПРАЙМ, 1920, 04.09.2026
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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МОСКВА, 4 сен – ПРАЙМ. Глава центра государственных оборонных инвестиций Эстонии Эльмар Вахер признал проблемными восемь из 28 сделок на покупку боеприпасов для Украины, которые были заключены за счет средств одного из европейского фонда мира, по шести из них уже заведены судебные дела, сообщает телерадиокомпания ERR.
"Глава Центра государственных оборонных инвестиций (RKIK) Эльмар Вахер заявил в пятницу, что из 28 контрактов на закупку боеприпасов для Украины, заключенных за счет средств Европейского фонда мира, восемь сейчас считаются проблемными. По шести из них RKIK уже защищает свои права в судах", - говорится в сообщении.
По словам Вахера, Эстония в рамках помощи Украине заключила 28 договоров на общую сумму более 350 миллионов евро. Главной проблемой расторжения части контрактов стали не только сорванные сроки поставки, но и качество продукции.
"Самая важная причина - это все-таки то, что товар, который они нам показали и который наши эксперты ездили осматривать, это просто не то, что нужно... Речь идет о некачественных снарядах, использование которых может быть, во-первых, опасным, во-вторых - они не выполняют свою цель", - сказал Вахер.
Он возглавил центр государственных оборонных инвестиций Эстонии уже после заключения этих договоров. Главной причиной произошедшего Вахер назвал слишком узкий круг людей, принимавших решения, отсутствие дополнительных уровней контроля, а также недостаточно эффективные процессы внутреннего контроля и фиксации решений.
Министр обороны Эстонии Ханно Певкур ушел в отставку 2 сентября, заявив, что берет на себя политическую ответственность за проблемы с финансами в сфере обороны, выявленными госконтролем.
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