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Экономия или крах: Британии предрекли "Великий распад" - 04.09.2026, ПРАЙМ
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Экономия или крах: Британии предрекли "Великий распад"
Экономия или крах: Британии предрекли "Великий распад" - 04.09.2026, ПРАЙМ
Экономия или крах: Британии предрекли "Великий распад"
Кризис на рынке облигаций и падение доверия инвесторов к фискальной политике властей Великобритании ставят под угрозу премьерство Энди Бернема, пишет ИноСМИ со... | 04.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-04T12:35+0300
2026-09-04T12:35+0300
мировая экономика
великобритания
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МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Кризис на рынке облигаций и падение доверия инвесторов к фискальной политике властей Великобритании ставят под угрозу премьерство Энди Бернема, пишет ИноСМИ со ссылкой на статью журналиста Алистера Хита для The Telegraph."На Великобританию надвигается финансовое цунами, угрожая смести так толком и не начавшееся премьерство Энди Бернема", — заявил он.По словам журналиста, рынки окончательно разуверились в способности британского правительства сбалансировать бюджет и обуздать инфляцию. Процентные ставки по кредитам резко взлетели, и если Бернем не проявит должной осторожности, первый же бюджет может стать для него последним, подчеркнул Хит.Он добавил, что "черная дыра в государственной казне" продолжает расти, требуя неотложных мер по сокращению расходов и повышению налогов. Вместо "политики надежды" страну ждет либо жесткая экономия по образцу 1970-х годов, либо полный крах, отметил журналист."Великобритании нужен исторический лидер, которому под силу справиться с Великим распадом и кризисом на рынке облигаций, однако Бернем на эту роль явно не годится", — резюмировал Хит.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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мировая экономика, великобритания, энди бернем
Мировая экономика, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Энди Бернем
12:35 04.09.2026
 
Экономия или крах: Британии предрекли "Великий распад"

Хит: кризис на рынке облигаций поставил под угрозу премьерство Бернема

© РИА Новости . Джастин Гриффитс-Уилльямс | Перейти в медиабанкЛондон
Лондон - ПРАЙМ, 1920, 04.09.2026
© РИА Новости . Джастин Гриффитс-Уилльямс
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МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Кризис на рынке облигаций и падение доверия инвесторов к фискальной политике властей Великобритании ставят под угрозу премьерство Энди Бернема, пишет ИноСМИ со ссылкой на статью журналиста Алистера Хита для The Telegraph.
"На Великобританию надвигается финансовое цунами, угрожая смести так толком и не начавшееся премьерство Энди Бернема", — заявил он.
По словам журналиста, рынки окончательно разуверились в способности британского правительства сбалансировать бюджет и обуздать инфляцию. Процентные ставки по кредитам резко взлетели, и если Бернем не проявит должной осторожности, первый же бюджет может стать для него последним, подчеркнул Хит.
Он добавил, что "черная дыра в государственной казне" продолжает расти, требуя неотложных мер по сокращению расходов и повышению налогов. Вместо "политики надежды" страну ждет либо жесткая экономия по образцу 1970-х годов, либо полный крах, отметил журналист.
"Великобритании нужен исторический лидер, которому под силу справиться с Великим распадом и кризисом на рынке облигаций, однако Бернем на эту роль явно не годится", — резюмировал Хит.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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