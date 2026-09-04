https://1prime.ru/20260904/britaniya-873031145.html

Экономия или крах: Британии предрекли "Великий распад"

Экономия или крах: Британии предрекли "Великий распад" - 04.09.2026, ПРАЙМ

Экономия или крах: Британии предрекли "Великий распад"

Кризис на рынке облигаций и падение доверия инвесторов к фискальной политике властей Великобритании ставят под угрозу премьерство Энди Бернема, пишет ИноСМИ со... | 04.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-04T12:35+0300

2026-09-04T12:35+0300

2026-09-04T12:35+0300

мировая экономика

великобритания

энди бернем

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МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Кризис на рынке облигаций и падение доверия инвесторов к фискальной политике властей Великобритании ставят под угрозу премьерство Энди Бернема, пишет ИноСМИ со ссылкой на статью журналиста Алистера Хита для The Telegraph."На Великобританию надвигается финансовое цунами, угрожая смести так толком и не начавшееся премьерство Энди Бернема", — заявил он.По словам журналиста, рынки окончательно разуверились в способности британского правительства сбалансировать бюджет и обуздать инфляцию. Процентные ставки по кредитам резко взлетели, и если Бернем не проявит должной осторожности, первый же бюджет может стать для него последним, подчеркнул Хит.Он добавил, что "черная дыра в государственной казне" продолжает расти, требуя неотложных мер по сокращению расходов и повышению налогов. Вместо "политики надежды" страну ждет либо жесткая экономия по образцу 1970-х годов, либо полный крах, отметил журналист."Великобритании нужен исторический лидер, которому под силу справиться с Великим распадом и кризисом на рынке облигаций, однако Бернем на эту роль явно не годится", — резюмировал Хит.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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мировая экономика, великобритания, энди бернем