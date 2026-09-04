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Британцев призвали запасаться провизией из-за Эль-Ниньо - 04.09.2026, ПРАЙМ
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Британцев призвали запасаться провизией из-за Эль-Ниньо
Британцев призвали запасаться провизией из-за Эль-Ниньо - 04.09.2026, ПРАЙМ
Британцев призвали запасаться провизией из-за Эль-Ниньо
Британские власти призвали граждан запасаться провизией на случай экстремальных погодных явлений на фоне усиления феномена Эль-Ниньо в этом году. | 04.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-04T14:25+0300
2026-09-04T14:25+0300
общество
эль-ниньо
великобритания
продукты
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ЛОНДОН, 4 сен - ПРАЙМ. Британские власти призвали граждан запасаться провизией на случай экстремальных погодных явлений на фоне усиления феномена Эль-Ниньо в этом году. Метеорологи зафиксировали начало Эль-Ниньо в июне, и феномен продолжает усиливаться. Американские ученые оценивают вероятность того, что в конце года климатическое явление станет очень сильным, в 95%. В Азии феномен может привести к лесным пожарам и наводнениям. На британских островах зимой могут пройти сильные дожди и шторма, а летом может вновь начаться засуха. "Мы вот-вот столкнемся, вероятно, с самым сильным Эль-Ниньо в истории. Это приведет к более засушливому лету, более влажной зиме и более сильным штормам… Желательно, чтобы у вас был запас еды, который поможет вам продержаться некоторое время, прежде чем к вам доберутся службы экстренной помощи", - заявила газете Guardian британский министр окружающей среды Анжела Игл. Как отмечает издание, в ближайшие месяцы британские власти опубликуют официальные рекомендации домохозяйствам запастись консервированными продуктами и принять другие меры для обеспечения готовности к чрезвычайным ситуациям. Министерство окружающей среды также запустит программу строительства новых водохранилищ для более рационального использования водных ресурсов. Эль-Ниньо - это природное явление, при котором температура воды в экваториальной части Тихого океана повышается до аномальных значений. В результате это способно приводить к изменениям температурного режима и количества осадков. Бразилия является одним из регионов, страдающих от Эль-Ниньо - на севере и в Амазонии наблюдаются сильная засуха и аномальная жара, а на юге идут ливни и наводнения.
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общество , эль-ниньо, великобритания, продукты
Общество , Эль-Ниньо, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, продукты
14:25 04.09.2026
 
Британцев призвали запасаться провизией из-за Эль-Ниньо

Британские власти призвали граждан запасаться провизией на случай ЧП из-за Эль-Ниньо

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВестминстерский дворец в Лондоне
Вестминстерский дворец в Лондоне - ПРАЙМ, 1920, 04.09.2026
© РИА Новости
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ЛОНДОН, 4 сен - ПРАЙМ. Британские власти призвали граждан запасаться провизией на случай экстремальных погодных явлений на фоне усиления феномена Эль-Ниньо в этом году.
Метеорологи зафиксировали начало Эль-Ниньо в июне, и феномен продолжает усиливаться. Американские ученые оценивают вероятность того, что в конце года климатическое явление станет очень сильным, в 95%. В Азии феномен может привести к лесным пожарам и наводнениям. На британских островах зимой могут пройти сильные дожди и шторма, а летом может вновь начаться засуха.
"Мы вот-вот столкнемся, вероятно, с самым сильным Эль-Ниньо в истории. Это приведет к более засушливому лету, более влажной зиме и более сильным штормам… Желательно, чтобы у вас был запас еды, который поможет вам продержаться некоторое время, прежде чем к вам доберутся службы экстренной помощи", - заявила газете Guardian британский министр окружающей среды Анжела Игл.
Как отмечает издание, в ближайшие месяцы британские власти опубликуют официальные рекомендации домохозяйствам запастись консервированными продуктами и принять другие меры для обеспечения готовности к чрезвычайным ситуациям. Министерство окружающей среды также запустит программу строительства новых водохранилищ для более рационального использования водных ресурсов.
Эль-Ниньо - это природное явление, при котором температура воды в экваториальной части Тихого океана повышается до аномальных значений. В результате это способно приводить к изменениям температурного режима и количества осадков. Бразилия является одним из регионов, страдающих от Эль-Ниньо - на севере и в Амазонии наблюдаются сильная засуха и аномальная жара, а на юге идут ливни и наводнения.
Лондон - ПРАЙМ, 1920, 04.09.2026
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ОбществоЭль-НиньоВЕЛИКОБРИТАНИЯпродукты
 
 
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