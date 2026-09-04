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Британцев призвали запасаться провизией из-за Эль-Ниньо

Британцев призвали запасаться провизией из-за Эль-Ниньо - 04.09.2026, ПРАЙМ

Британцев призвали запасаться провизией из-за Эль-Ниньо

Британские власти призвали граждан запасаться провизией на случай экстремальных погодных явлений на фоне усиления феномена Эль-Ниньо в этом году. | 04.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-04T14:25+0300

2026-09-04T14:25+0300

2026-09-04T14:25+0300

общество

эль-ниньо

великобритания

продукты

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ЛОНДОН, 4 сен - ПРАЙМ. Британские власти призвали граждан запасаться провизией на случай экстремальных погодных явлений на фоне усиления феномена Эль-Ниньо в этом году. Метеорологи зафиксировали начало Эль-Ниньо в июне, и феномен продолжает усиливаться. Американские ученые оценивают вероятность того, что в конце года климатическое явление станет очень сильным, в 95%. В Азии феномен может привести к лесным пожарам и наводнениям. На британских островах зимой могут пройти сильные дожди и шторма, а летом может вновь начаться засуха. "Мы вот-вот столкнемся, вероятно, с самым сильным Эль-Ниньо в истории. Это приведет к более засушливому лету, более влажной зиме и более сильным штормам… Желательно, чтобы у вас был запас еды, который поможет вам продержаться некоторое время, прежде чем к вам доберутся службы экстренной помощи", - заявила газете Guardian британский министр окружающей среды Анжела Игл. Как отмечает издание, в ближайшие месяцы британские власти опубликуют официальные рекомендации домохозяйствам запастись консервированными продуктами и принять другие меры для обеспечения готовности к чрезвычайным ситуациям. Министерство окружающей среды также запустит программу строительства новых водохранилищ для более рационального использования водных ресурсов. Эль-Ниньо - это природное явление, при котором температура воды в экваториальной части Тихого океана повышается до аномальных значений. В результате это способно приводить к изменениям температурного режима и количества осадков. Бразилия является одним из регионов, страдающих от Эль-Ниньо - на севере и в Амазонии наблюдаются сильная засуха и аномальная жара, а на юге идут ливни и наводнения.

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общество , эль-ниньо, великобритания, продукты