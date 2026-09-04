https://1prime.ru/20260904/byudzhet-873049465.html
В Ульяновской области из бюджета похитили сто миллионов рублей
В Ульяновской области из бюджета похитили сто миллионов рублей - 04.09.2026, ПРАЙМ
В Ульяновской области из бюджета похитили сто миллионов рублей
Сто миллионов рублей похитили из бюджета Ульяновской области под видом перевозок пассажиров по единому социальному проездному билету (ЕСПБ), возбуждено... | 04.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-04T17:05+0300
2026-09-04T17:05+0300
2026-09-04T17:05+0300
россия
ульяновск
мвд
бюджет
ульяновская область
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873049465.jpg?1788530703
САРАТОВ, 4 сен - ПРАЙМ. Сто миллионов рублей похитили из бюджета Ульяновской области под видом перевозок пассажиров по единому социальному проездному билету (ЕСПБ), возбуждено уголовное дело о мошенничестве, сообщили в региональном УМВД. По данным полиции, с 2020 года по март 2026 года индивидуальный предприниматель, занимающийся пассажирскими перевозками в Ульяновске, заключил договор с министерством социального развития области на участие в программе по перевозке граждан по единому социальному проездному билету. "Жители областного центра при использовании услуг маршрутного такси осуществляли проезд по ЕСПБ через терминал, установленный в общественном транспорте. Впоследствии оплата за поездки перевозчику возмещалась из регионального бюджета. Однако фактически поездки не проводились, злоумышленники использовали в корыстных целях ЕСПБ, создавая видимость обслуживания клиента. Таким образом, из регионального бюджета было похищено предварительно 100 миллионов рублей", - говорится в канале регионального УМВД на платформе "Макс". По факту мошенничества расследуется уголовное дело по статье 159 УК РФ. В полиции уточнили, что по местам жительства фигурантов проведены обыски, изъята компьютерная техника, деньги и документация. "В качестве обвиняемых допрошено двое жителей областного центра. Фигуранты задержаны в порядке статьи 91 УПК Российской Федерации", - заключили в УМВД.
ульяновск
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ульяновск, мвд, бюджет, ульяновская область
РОССИЯ, Ульяновск, МВД, бюджет, УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
В Ульяновской области из бюджета похитили сто миллионов рублей
Дело о мошенничестве завели в Ульяновске из-за хищения 100 миллионов рублей из бюджета
САРАТОВ, 4 сен - ПРАЙМ. Сто миллионов рублей похитили из бюджета Ульяновской области под видом перевозок пассажиров по единому социальному проездному билету (ЕСПБ), возбуждено уголовное дело о мошенничестве, сообщили в региональном УМВД.
По данным полиции, с 2020 года по март 2026 года индивидуальный предприниматель, занимающийся пассажирскими перевозками в Ульяновске
, заключил договор с министерством социального развития области на участие в программе по перевозке граждан по единому социальному проездному билету.
"Жители областного центра при использовании услуг маршрутного такси осуществляли проезд по ЕСПБ через терминал, установленный в общественном транспорте. Впоследствии оплата за поездки перевозчику возмещалась из регионального бюджета. Однако фактически поездки не проводились, злоумышленники использовали в корыстных целях ЕСПБ, создавая видимость обслуживания клиента. Таким образом, из регионального бюджета было похищено предварительно 100 миллионов рублей", - говорится в канале регионального УМВД
на платформе "Макс".
По факту мошенничества расследуется уголовное дело по статье 159 УК РФ. В полиции уточнили, что по местам жительства фигурантов проведены обыски, изъята компьютерная техника, деньги и документация.
"В качестве обвиняемых допрошено двое жителей областного центра. Фигуранты задержаны в порядке статьи 91 УПК Российской Федерации", - заключили в УМВД.