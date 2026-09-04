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В Ульяновской области из бюджета похитили сто миллионов рублей

В Ульяновской области из бюджета похитили сто миллионов рублей - 04.09.2026, ПРАЙМ

В Ульяновской области из бюджета похитили сто миллионов рублей

Сто миллионов рублей похитили из бюджета Ульяновской области под видом перевозок пассажиров по единому социальному проездному билету (ЕСПБ), возбуждено... | 04.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-04T17:05+0300

2026-09-04T17:05+0300

2026-09-04T17:05+0300

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бюджет

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САРАТОВ, 4 сен - ПРАЙМ. Сто миллионов рублей похитили из бюджета Ульяновской области под видом перевозок пассажиров по единому социальному проездному билету (ЕСПБ), возбуждено уголовное дело о мошенничестве, сообщили в региональном УМВД. По данным полиции, с 2020 года по март 2026 года индивидуальный предприниматель, занимающийся пассажирскими перевозками в Ульяновске, заключил договор с министерством социального развития области на участие в программе по перевозке граждан по единому социальному проездному билету. "Жители областного центра при использовании услуг маршрутного такси осуществляли проезд по ЕСПБ через терминал, установленный в общественном транспорте. Впоследствии оплата за поездки перевозчику возмещалась из регионального бюджета. Однако фактически поездки не проводились, злоумышленники использовали в корыстных целях ЕСПБ, создавая видимость обслуживания клиента. Таким образом, из регионального бюджета было похищено предварительно 100 миллионов рублей", - говорится в канале регионального УМВД на платформе "Макс". По факту мошенничества расследуется уголовное дело по статье 159 УК РФ. В полиции уточнили, что по местам жительства фигурантов проведены обыски, изъята компьютерная техника, деньги и документация. "В качестве обвиняемых допрошено двое жителей областного центра. Фигуранты задержаны в порядке статьи 91 УПК Российской Федерации", - заключили в УМВД.

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россия, ульяновск, мвд, бюджет, ульяновская область