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Чекушов назвал перспективные страны Глобального Юга для развития торговли
Чекушов назвал перспективные страны Глобального Юга для развития торговли - 04.09.2026, ПРАЙМ
Чекушов назвал перспективные страны Глобального Юга для развития торговли
Малайзия и Таиланд являются перспективными странами Глобального Юга для развития российской торговли и промышленного сотрудничества, рассказал в интервью РИА... | 04.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-04T16:31+0300
2026-09-04T16:31+0300
2026-09-04T16:33+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Малайзия и Таиланд являются перспективными странами Глобального Юга для развития российской торговли и промышленного сотрудничества, рассказал в интервью РИА Новости статс-секретарь — замглавы Минпромторга России Роман Чекушов в рамках ВЭФ-2026. "К таким перспективным странам я в том числе отношу, например, Таиланд и Малайзию. С одной стороны, страны весьма знакомы для российских предпринимателей, но с другой стороны, конечно, наше торговое и промышленное сотрудничество пока еще находится на зачаточных таких стадиях. Нужно активнее использовать возможности этих рынков, они достаточно быстро развиваются", - сказал Чекушов о перспективных направлениях для наращивания торговли со странами Глобального Юга. Накануне глава Минпромторга России Антон Алиханов в кулуарах ВЭФ-2026 сообщил, что объем экспорта российских промышленных товаров по итогам первого полугодия 2026 года увеличился на 3% и составил 58,8 миллиарда долларов. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
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россия, мировая экономика, малайзия, таиланд, владивосток, антон алиханов, минпромторг, вэф
РОССИЯ, Мировая экономика, МАЛАЙЗИЯ, ТАИЛАНД, Владивосток, Антон Алиханов, Минпромторг, ВЭФ
Чекушов назвал перспективные страны Глобального Юга для развития торговли
Чекушов назвал Малайзию и Таиланд перспективными странами Глобального Юга для торговли
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Малайзия и Таиланд являются перспективными странами Глобального Юга для развития российской торговли и промышленного сотрудничества, рассказал в интервью РИА Новости статс-секретарь — замглавы Минпромторга России Роман Чекушов в рамках ВЭФ-2026.
"К таким перспективным странам я в том числе отношу, например, Таиланд и Малайзию. С одной стороны, страны весьма знакомы для российских предпринимателей, но с другой стороны, конечно, наше торговое и промышленное сотрудничество пока еще находится на зачаточных таких стадиях. Нужно активнее использовать возможности этих рынков, они достаточно быстро развиваются", - сказал Чекушов о перспективных направлениях для наращивания торговли со странами Глобального Юга.
Накануне глава Минпромторга России Антон Алиханов в кулуарах ВЭФ-2026 сообщил, что объем экспорта российских промышленных товаров по итогам первого полугодия 2026 года увеличился на 3% и составил 58,8 миллиарда долларов.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.