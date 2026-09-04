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Чекушов назвал перспективные страны Глобального Юга для развития торговли

Чекушов назвал перспективные страны Глобального Юга для развития торговли - 04.09.2026, ПРАЙМ

Чекушов назвал перспективные страны Глобального Юга для развития торговли

Малайзия и Таиланд являются перспективными странами Глобального Юга для развития российской торговли и промышленного сотрудничества, рассказал в интервью РИА... | 04.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-04T16:31+0300

2026-09-04T16:31+0300

2026-09-04T16:33+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Малайзия и Таиланд являются перспективными странами Глобального Юга для развития российской торговли и промышленного сотрудничества, рассказал в интервью РИА Новости статс-секретарь — замглавы Минпромторга России Роман Чекушов в рамках ВЭФ-2026. "К таким перспективным странам я в том числе отношу, например, Таиланд и Малайзию. С одной стороны, страны весьма знакомы для российских предпринимателей, но с другой стороны, конечно, наше торговое и промышленное сотрудничество пока еще находится на зачаточных таких стадиях. Нужно активнее использовать возможности этих рынков, они достаточно быстро развиваются", - сказал Чекушов о перспективных направлениях для наращивания торговли со странами Глобального Юга. Накануне глава Минпромторга России Антон Алиханов в кулуарах ВЭФ-2026 сообщил, что объем экспорта российских промышленных товаров по итогам первого полугодия 2026 года увеличился на 3% и составил 58,8 миллиарда долларов. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.

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россия, мировая экономика, малайзия, таиланд, владивосток, антон алиханов, минпромторг, вэф