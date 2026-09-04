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Chrysler отзывает более 241 тысячи автомобилей в США

Chrysler отзывает более 241 тысячи автомобилей в США - 04.09.2026, ПРАЙМ

Chrysler отзывает более 241 тысячи автомобилей в США

Североамериканское подразделение Stellantis, Chrysler (FCA US LLC), отзывает более 241 тысячи автомобилей в США из-за различных неисправностей, следует из двух... | 04.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-04T14:21+0300

2026-09-04T14:21+0300

2026-09-04T14:22+0300

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МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Североамериканское подразделение Stellantis, Chrysler (FCA US LLC), отзывает более 241 тысячи автомобилей в США из-за различных неисправностей, следует из двух сообщений Национального управления безопасности движения на трассах США (NHTSA). В одном из сообщений указано, что отзыву подлежат 239 131 автомобиля модели Ram 1500 2025-2026 годов выпуска. "Ошибка программного обеспечения может привести к тому, что изображение с камеры заднего вида не будет отображаться. Так, автомобили не соответствуют требованиям Федерального стандарта безопасности транспортных средств (FMVSS) №111 "Видимость сзади", - указывается там. Согласно другому документу, Chrysler отзывает 2 017 автомобилей моделей Chrysler Voyager и Chrysler Pacifica 2025-2026 годов выпуска, а также Chrysler Voyager Plug-In Hybrid Electric (PHEV) 2026 года выпуска из-за поломки датчика положения педали. Stellantis - транснациональная автомобильная корпорация, созданная в 2021 году в результате слияния итальянско-американского автопроизводителя Fiat Chrysler Automobiles (FCA) с французской компанией Groupe PSA. В числе брендов корпорации - Alfa Romeo, Chrysler, Citroen, Dodge, Fiat, Jeep, Maserati, Opel, Peugeot.

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