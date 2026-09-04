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На Чукотке построят еще несколько тепличных комплексов
На Чукотке построят еще несколько тепличных комплексов - 04.09.2026, ПРАЙМ
На Чукотке построят еще несколько тепличных комплексов
Еще несколько тепличных комплексов планируется построить на Чукотке, это позволит через три года полностью закрыть потребность региона в свежих овощах, сообщил... | 04.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-04T03:09+0300
2026-09-04T03:09+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен – ПРАЙМ. Еще несколько тепличных комплексов планируется построить на Чукотке, это позволит через три года полностью закрыть потребность региона в свежих овощах, сообщил в интервью РИА Новости на ВЭФ губернатор Владислав Кузнецов.
"Мы работаем командой с 2023 года, и в этом году мы в два раза с 2023 года увеличим урожай овощей. Но все равно мы закроемся только на 20% от общей потребности овощей к концу этого года. Нам помогает министерство сельского хозяйства, и будет запущено строительство еще нескольких тепличных комплексов. Одну теплицу большую будем строить в Анадыре. И через три года мы должны закрыться по овощам на 100%", - сказал губернатор.
Он отметил, что сейчас на Чукотке выращивают огурцы, помидоры, зелень, также можно растить картошку – есть подходящая технология.
Губернатор рассказал, что власти региона субсидируют стоимость электричества для бизнеса и в целом эта модель себя окупает.
"Все, что мы можем выращивать сами, при довольно сложной логистике мы должны выращивать сами. Но еще есть и эмоциональная история. Огурец, который только что сорвал, который не хранился на складе, есть эмоционально приятнее, хотя выглядит он ровно так же, как тот, который хранился правильно в холодильнике", - отметил Кузнецов.
В апреле вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев в ходе рабочей поездки на Чукотку отметил, что одно яблоко там обходится в 300 рублей. После этого Минвостокразвития России совместно с правительством Чукотского АО и авиакомпанией "Аврора" организовало регулярные поставки свежих фруктов в Анадырь и поселок Угольные Копи.
Кузнецов рассказывал в интервью РИА Новости на ВЭФ, что в 2027 году в регионе начнут строить логистические хабы для стабилизации цен на скоропортящиеся продукты.
Восточный экономический форум проходит 1–4 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
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бизнес, россия, чукотка, анадырь, владивосток, юрий трутнев, минвостокразвития, вэф
Бизнес, РОССИЯ, Чукотка, Анадырь, Владивосток, Юрий Трутнев, Минвостокразвития, ВЭФ
На Чукотке построят еще несколько тепличных комплексов
Губернатор Кузнецов: на Чукотке построят еще несколько тепличных комплексов
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен – ПРАЙМ. Еще несколько тепличных комплексов планируется построить на Чукотке, это позволит через три года полностью закрыть потребность региона в свежих овощах, сообщил в интервью РИА Новости на ВЭФ губернатор Владислав Кузнецов.
"Мы работаем командой с 2023 года, и в этом году мы в два раза с 2023 года увеличим урожай овощей. Но все равно мы закроемся только на 20% от общей потребности овощей к концу этого года. Нам помогает министерство сельского хозяйства, и будет запущено строительство еще нескольких тепличных комплексов. Одну теплицу большую будем строить в Анадыре. И через три года мы должны закрыться по овощам на 100%", - сказал губернатор.
Он отметил, что сейчас на Чукотке выращивают огурцы, помидоры, зелень, также можно растить картошку – есть подходящая технология.
Губернатор рассказал, что власти региона субсидируют стоимость электричества для бизнеса и в целом эта модель себя окупает.
"Все, что мы можем выращивать сами, при довольно сложной логистике мы должны выращивать сами. Но еще есть и эмоциональная история. Огурец, который только что сорвал, который не хранился на складе, есть эмоционально приятнее, хотя выглядит он ровно так же, как тот, который хранился правильно в холодильнике", - отметил Кузнецов.
В апреле вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев в ходе рабочей поездки на Чукотку отметил, что одно яблоко там обходится в 300 рублей. После этого Минвостокразвития России совместно с правительством Чукотского АО и авиакомпанией "Аврора" организовало регулярные поставки свежих фруктов в Анадырь и поселок Угольные Копи.
Кузнецов рассказывал в интервью РИА Новости на ВЭФ, что в 2027 году в регионе начнут строить логистические хабы для стабилизации цен на скоропортящиеся продукты.
Восточный экономический форум проходит 1–4 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.