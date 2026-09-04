https://1prime.ru/20260904/dar-es-salam-873029557.html

Air Tanzania приостановила рейсы между Дар-эс-Саламом и Москвой

Air Tanzania приостановила рейсы между Дар-эс-Саламом и Москвой - 04.09.2026, ПРАЙМ

Air Tanzania приостановила рейсы между Дар-эс-Саламом и Москвой

Танзанийская авиакомпания Air Tanzania временно приостановила рейсы между Дар-эс-Саламом и Москвой с 4 сентября, говорится в официальном уведомлении компании. | 04.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-04T12:01+0300

2026-09-04T12:01+0300

2026-09-04T12:01+0300

бизнес

россия

москва

танзания

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873029557.jpg?1788512490

МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Танзанийская авиакомпания Air Tanzania временно приостановила рейсы между Дар-эс-Саламом и Москвой с 4 сентября, говорится в официальном уведомлении компании. Пассажирам отмененных рейсов, как отмечается в сообщении, предоставят полный возврат средств или перебронируют билеты на другую дату без дополнительных сборов. При этом, компания намерена возобновить полеты, как только позволят условия. Air Tanzania продолжит следить за ситуацией совместно с соответствующими органами. "Мы продолжаем следить за ситуацией во взаимодействии с соответствующими органами и объявим о возобновлении полетов, как только результаты оценки позволят это сделать", - говорится в сообщении авиакомпании. Авиасообщение между Россией и Танзанией было запущено в начале июля. Министр транспорта Танзании Макаме Мбарава говорил РИА Новости, что страна рассчитывает на увеличение числа рейсов между Москвой и Дар-эс-Саламом.

москва

танзания

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, москва, танзания