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Air Tanzania приостановила рейсы между Дар-эс-Саламом и Москвой - 04.09.2026, ПРАЙМ
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Air Tanzania приостановила рейсы между Дар-эс-Саламом и Москвой
Air Tanzania приостановила рейсы между Дар-эс-Саламом и Москвой - 04.09.2026, ПРАЙМ
Air Tanzania приостановила рейсы между Дар-эс-Саламом и Москвой
Танзанийская авиакомпания Air Tanzania временно приостановила рейсы между Дар-эс-Саламом и Москвой с 4 сентября, говорится в официальном уведомлении компании. | 04.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-04T12:01+0300
2026-09-04T12:01+0300
бизнес
россия
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МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Танзанийская авиакомпания Air Tanzania временно приостановила рейсы между Дар-эс-Саламом и Москвой с 4 сентября, говорится в официальном уведомлении компании. Пассажирам отмененных рейсов, как отмечается в сообщении, предоставят полный возврат средств или перебронируют билеты на другую дату без дополнительных сборов. При этом, компания намерена возобновить полеты, как только позволят условия. Air Tanzania продолжит следить за ситуацией совместно с соответствующими органами. "Мы продолжаем следить за ситуацией во взаимодействии с соответствующими органами и объявим о возобновлении полетов, как только результаты оценки позволят это сделать", - говорится в сообщении авиакомпании. Авиасообщение между Россией и Танзанией было запущено в начале июля. Министр транспорта Танзании Макаме Мбарава говорил РИА Новости, что страна рассчитывает на увеличение числа рейсов между Москвой и Дар-эс-Саламом.
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бизнес, россия, москва, танзания
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, ТАНЗАНИЯ
12:01 04.09.2026
 
Air Tanzania приостановила рейсы между Дар-эс-Саламом и Москвой

Авиакомпания Air Tanzania временно приостановила рейсы между Дар-эс-Саламом и Москвой

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МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Танзанийская авиакомпания Air Tanzania временно приостановила рейсы между Дар-эс-Саламом и Москвой с 4 сентября, говорится в официальном уведомлении компании.
Пассажирам отмененных рейсов, как отмечается в сообщении, предоставят полный возврат средств или перебронируют билеты на другую дату без дополнительных сборов.
При этом, компания намерена возобновить полеты, как только позволят условия.
Air Tanzania продолжит следить за ситуацией совместно с соответствующими органами.
"Мы продолжаем следить за ситуацией во взаимодействии с соответствующими органами и объявим о возобновлении полетов, как только результаты оценки позволят это сделать", - говорится в сообщении авиакомпании.
Авиасообщение между Россией и Танзанией было запущено в начале июля. Министр транспорта Танзании Макаме Мбарава говорил РИА Новости, что страна рассчитывает на увеличение числа рейсов между Москвой и Дар-эс-Саламом.
 
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