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Мьянма: регион Давэй можно превратить в крупный энергетический центр

Мьянма: регион Давэй можно превратить в крупный энергетический центр - 04.09.2026, ПРАЙМ

Мьянма: регион Давэй можно превратить в крупный энергетический центр

Регион Давэй в Мьянме можно превратить в крупный энергетический центр Юго-Восточной Азии и использовать для торговли российскими энергоресурсами, заявил РИА... | 04.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-04T12:16+0300

2026-09-04T12:16+0300

2026-09-04T12:16+0300

россия

мьянма

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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен — ПРАЙМ. Регион Давэй в Мьянме можно превратить в крупный энергетический центр Юго-Восточной Азии и использовать для торговли российскими энергоресурсами, заявил РИА Новости министр электричества и энергетики Мьянмы У Ко Ко Луин на полях Восточного экономического форума (ВЭФ). "Давэй можно развивать как крупный энергетический центр Юго-Восточной Азии и организовать через него торговлю российской нефтью и другими энергоресурсами", — сказал министр. По его словам, Давэй имеет стратегически выгодное положение, связывая внутренние районы Юго-Восточной Азии с Индийским океаном. Через регион уже проходят газопроводы, по которым Мьянма поставляет природный газ в Таиланд. Министр отметил, что использование Давэя может обеспечить России доступ к рынкам стран региона. Через Таиланд российские энергоресурсы могут поступать в Малайзию, а в восточном направлении — в Лаос, Камбоджу, Вьетнам и другие страны. Через территорию Мьянмы также возможен выход на китайский рынок. "Нефть и природный газ, импортируемые из России, можно транспортировать через существующие в Мьянме трубопроводы и далее распределять по странам Юго-Восточной Азии", — заявил У Ко Ко Луин. По его мнению, Давэй может стать не только энергетическим, но и крупным транспортно-логистическим центром, который будет использоваться для развития других направлений торговли. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости — генеральный информационный партнер ВЭФ.

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россия, мьянма, таиланд, малайзия, вэф