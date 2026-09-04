https://1prime.ru/20260904/deripaska-873028108.html

Дерипаска призвал создать более 3 ГВт электрогенерации на Дальнем Востоке

Дерипаска призвал создать более 3 ГВт электрогенерации на Дальнем Востоке - 04.09.2026, ПРАЙМ

Дерипаска призвал создать более 3 ГВт электрогенерации на Дальнем Востоке

Должно быть создано более 3 ГВт электрогенерации на Дальнем Востоке в кратчайшее время, в случае удвоения логистических мощностей - уже суммарно 5 ГВт,... | 04.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-04T11:37+0300

2026-09-04T11:37+0300

2026-09-04T11:37+0300

дальний восток

владивосток

олег дерипаска

вэф

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873028108.jpg?1788511032

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Должно быть создано более 3 ГВт электрогенерации на Дальнем Востоке в кратчайшее время, в случае удвоения логистических мощностей - уже суммарно 5 ГВт, рассказал российский бизнесмен Олег Дерипаска ИС "Вести" на полях Восточного экономического форума (ВЭФ). "С точки зрения развития Дальнего Востока должно быть создано достаточное количество, больше 3 ГВт буквально в кратчайшее время для того, чтобы обеспечить все проекты, которые здесь новые запускаются. Плюс новую логистику, потому что есть желание почти удвоить логистические мощности пропускные, портовые, железные дороги – нужна базовая энергетика… Здесь еще порядка 1,5-2 ГВт, которые должны быть созданы, то есть уже суммарно 5 ГВт", - сказал он. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.

дальний восток

владивосток

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

дальний восток, владивосток, олег дерипаска, вэф