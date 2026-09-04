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Дерипаска призвал создать более 3 ГВт электрогенерации на Дальнем Востоке
Дерипаска призвал создать более 3 ГВт электрогенерации на Дальнем Востоке - 04.09.2026, ПРАЙМ
Дерипаска призвал создать более 3 ГВт электрогенерации на Дальнем Востоке
Должно быть создано более 3 ГВт электрогенерации на Дальнем Востоке в кратчайшее время, в случае удвоения логистических мощностей - уже суммарно 5 ГВт,... | 04.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-04T11:37+0300
2026-09-04T11:37+0300
2026-09-04T11:37+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Должно быть создано более 3 ГВт электрогенерации на Дальнем Востоке в кратчайшее время, в случае удвоения логистических мощностей - уже суммарно 5 ГВт, рассказал российский бизнесмен Олег Дерипаска ИС "Вести" на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).
"С точки зрения развития Дальнего Востока должно быть создано достаточное количество, больше 3 ГВт буквально в кратчайшее время для того, чтобы обеспечить все проекты, которые здесь новые запускаются. Плюс новую логистику, потому что есть желание почти удвоить логистические мощности пропускные, портовые, железные дороги – нужна базовая энергетика… Здесь еще порядка 1,5-2 ГВт, которые должны быть созданы, то есть уже суммарно 5 ГВт", - сказал он.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
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дальний восток, владивосток, олег дерипаска, вэф
Дальний Восток, Владивосток, Олег Дерипаска, ВЭФ
Дерипаска призвал создать более 3 ГВт электрогенерации на Дальнем Востоке
Дерипаска: на Дальнем Востоке должно быть создано более 3 ГВт электрогенерации
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Должно быть создано более 3 ГВт электрогенерации на Дальнем Востоке в кратчайшее время, в случае удвоения логистических мощностей - уже суммарно 5 ГВт, рассказал российский бизнесмен Олег Дерипаска ИС "Вести" на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).
"С точки зрения развития Дальнего Востока должно быть создано достаточное количество, больше 3 ГВт буквально в кратчайшее время для того, чтобы обеспечить все проекты, которые здесь новые запускаются. Плюс новую логистику, потому что есть желание почти удвоить логистические мощности пропускные, портовые, железные дороги – нужна базовая энергетика… Здесь еще порядка 1,5-2 ГВт, которые должны быть созданы, то есть уже суммарно 5 ГВт", - сказал он.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.