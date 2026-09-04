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Назначен новый генеральный директор "Кузбассэнергосбыта"

Назначен новый генеральный директор "Кузбассэнергосбыта" - 04.09.2026, ПРАЙМ

Назначен новый генеральный директор "Кузбассэнергосбыта"

Должность генерального директора ПАО "Кузбассэнергосбыт" (входит в группу "Мечел") назначен Дмитрий Карпов, сообщила компания. | 04.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-04T17:01+0300

2026-09-04T17:01+0300

2026-09-04T17:01+0300

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МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Должность генерального директора ПАО "Кузбассэнергосбыт" (входит в группу "Мечел") назначен Дмитрий Карпов, сообщила компания. "Мечел" сообщает о назначении нового генерального директора ПАО "Кузбассэнергосбыт" (входит в группу "Мечел"). На должность генерального директора компании назначен Дмитрий Карпов. Леонид Петров, возглавлявший "Кузбассэнергосбыт" с 2004 года, покинул компанию", - говорится в сообщении. По словам генерального директора "Мечела" Игоря Хафизова, Карпов работает в компании больше 25 лет. В декабре "Мечел" заявил, что занимается продажей нескольких неключевых активов, допускает закрытие ряда сделок в 2026 году, в том числе по таким предприятиям, как "Комбинат Южуралникель", "Кузбассэнергосбыт", "Порт Мечел-Темрюк", Южно-Кузбасская ГРЭС" (ЮК ГРЭС).

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40