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В США дизель подорожал почти на 60% за год и обновил исторический максимум
В США дизель подорожал почти на 60% за год и обновил исторический максимум - 04.09.2026, ПРАЙМ
В США дизель подорожал почти на 60% за год и обновил исторический максимум
Средняя цена дизельного топлива в США за последний год увеличилась практически на 60% и достигла исторического максимума в 5,85 доллара за галлон, следует из... | 04.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-04T12:59+0300
2026-09-04T12:59+0300
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ВАШИНГТОН, 4 сен - ПРАЙМ. Средняя цена дизельного топлива в США за последний год увеличилась практически на 60% и достигла исторического максимума в 5,85 доллара за галлон, следует из данных Американской автомобильной ассоциации (AAA), которые изучило РИА Новости. Годом ранее галлон дизельного топлива в стране стоил 3,71 доллара. Иными словами, за прошедший период времени дизель вырос в цене на 57,6%, или более чем на два доллара за галлон. По данным ассоциации, нынешние 5,85 доллара за галлон стали самой высокой средней стоимостью дизельного топлива в США за всю историю наблюдений AAA.В конце августа минэнерго США сообщило, что запасы дизеля в стране упали до рекордного для этого месяца уровня за всю историю ведения статистики с 1982 года.По оценке Блумберг, мировой спрос на дизельное топливо обычно достигает пика примерно в октябре, когда начало зимнего отопительного сезона и уборка урожая в Севером полушарии совпадают с посевной кампанией в Южном полушарии. Рост спроса на топливо на фоне критически низких запасов может подтолкнуть цены еще выше, предупредило агентство.
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сша, дизельное топливо, цены
США, дизельное топливо, цены
ВАШИНГТОН, 4 сен - ПРАЙМ. Средняя цена дизельного топлива в США за последний год увеличилась практически на 60% и достигла исторического максимума в 5,85 доллара за галлон, следует из данных Американской автомобильной ассоциации (AAA), которые изучило РИА Новости.
Годом ранее галлон дизельного топлива в стране стоил 3,71 доллара. Иными словами, за прошедший период времени дизель вырос в цене на 57,6%, или более чем на два доллара за галлон.
По данным ассоциации, нынешние 5,85 доллара за галлон стали самой высокой средней стоимостью дизельного топлива в США за всю историю наблюдений AAA.
В конце августа минэнерго США сообщило, что запасы дизеля в стране упали до рекордного для этого месяца уровня за всю историю ведения статистики с 1982 года.
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По оценке Блумберг, мировой спрос на дизельное топливо обычно достигает пика примерно в октябре, когда начало зимнего отопительного сезона и уборка урожая в Севером полушарии совпадают с посевной кампанией в Южном полушарии. Рост спроса на топливо на фоне критически низких запасов может подтолкнуть цены еще выше, предупредило агентство.