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Без российского газа нет немецкой промышленности, заявил Дмитриев

Без российского газа нет немецкой промышленности, заявил Дмитриев - 04.09.2026, ПРАЙМ

Без российского газа нет немецкой промышленности, заявил Дмитриев

Без российского газа нет немецкой промышленности, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами... | 04.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-04T15:36+0300

2026-09-04T15:36+0300

2026-09-04T15:36+0300

газ

германия

кирилл дмитриев

алиса вайдель

урсула фон дер ляйен

рфпи

адг

arcelormittal

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МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Без российского газа нет немецкой промышленности, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. "Нет российского газа - нет немецкой промышленности", - написал Дмитриев в соцсети X. Так глава РФПИ прокомментировал пост сопредседателя АдГ Алисы Вайдель о том, что ведущая мировая горно-металлургическая компания ArcelorMittal закрывает заводы в Дуйсбурге, что затронет две трети сотрудников. Вайдель назвала это ударом по Германии как по промышленному центру. Она заявила, что коалиция ХДС (Христианско-демократического союза) и СДПГ (Социал-демократической партии Германии), а также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен губят Германию своей "зеленой" политикой преобразований.

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газ, германия, кирилл дмитриев, алиса вайдель, урсула фон дер ляйен, рфпи, адг, arcelormittal