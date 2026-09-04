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Без российского газа нет немецкой промышленности, заявил Дмитриев - 04.09.2026, ПРАЙМ
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Без российского газа нет немецкой промышленности, заявил Дмитриев
Без российского газа нет немецкой промышленности, заявил Дмитриев - 04.09.2026, ПРАЙМ
Без российского газа нет немецкой промышленности, заявил Дмитриев
Без российского газа нет немецкой промышленности, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами... | 04.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-04T15:36+0300
2026-09-04T15:36+0300
газ
германия
кирилл дмитриев
алиса вайдель
урсула фон дер ляйен
рфпи
адг
arcelormittal
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МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Без российского газа нет немецкой промышленности, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. "Нет российского газа - нет немецкой промышленности", - написал Дмитриев в соцсети X. Так глава РФПИ прокомментировал пост сопредседателя АдГ Алисы Вайдель о том, что ведущая мировая горно-металлургическая компания ArcelorMittal закрывает заводы в Дуйсбурге, что затронет две трети сотрудников. Вайдель назвала это ударом по Германии как по промышленному центру. Она заявила, что коалиция ХДС (Христианско-демократического союза) и СДПГ (Социал-демократической партии Германии), а также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен губят Германию своей "зеленой" политикой преобразований.
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газ, германия, кирилл дмитриев, алиса вайдель, урсула фон дер ляйен, рфпи, адг, arcelormittal
Газ, ГЕРМАНИЯ, Кирилл Дмитриев, Алиса Вайдель, Урсула фон дер Ляйен, РФПИ, АдГ, ArcelorMittal
15:36 04.09.2026
 
Без российского газа нет немецкой промышленности, заявил Дмитриев

Дмитриев: без российского газа нет немецкой промышленности

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МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Без российского газа нет немецкой промышленности, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
"Нет российского газа - нет немецкой промышленности", - написал Дмитриев в соцсети X.
Так глава РФПИ прокомментировал пост сопредседателя АдГ Алисы Вайдель о том, что ведущая мировая горно-металлургическая компания ArcelorMittal закрывает заводы в Дуйсбурге, что затронет две трети сотрудников. Вайдель назвала это ударом по Германии как по промышленному центру. Она заявила, что коалиция ХДС (Христианско-демократического союза) и СДПГ (Социал-демократической партии Германии), а также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен губят Германию своей "зеленой" политикой преобразований.
 
ГазГЕРМАНИЯКирилл ДмитриевАлиса ВайдельУрсула фон дер ЛяйенРФПИАдГArcelorMittal
 
 
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