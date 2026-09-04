https://1prime.ru/20260904/dmitriev-873044474.html
Без российского газа нет немецкой промышленности, заявил Дмитриев
Без российского газа нет немецкой промышленности, заявил Дмитриев - 04.09.2026, ПРАЙМ
Без российского газа нет немецкой промышленности, заявил Дмитриев
Без российского газа нет немецкой промышленности, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами... | 04.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-04T15:36+0300
2026-09-04T15:36+0300
2026-09-04T15:36+0300
газ
германия
кирилл дмитриев
алиса вайдель
урсула фон дер ляйен
рфпи
адг
arcelormittal
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МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Без российского газа нет немецкой промышленности, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
"Нет российского газа - нет немецкой промышленности", - написал Дмитриев в соцсети X.
Так глава РФПИ прокомментировал пост сопредседателя АдГ Алисы Вайдель о том, что ведущая мировая горно-металлургическая компания ArcelorMittal закрывает заводы в Дуйсбурге, что затронет две трети сотрудников. Вайдель назвала это ударом по Германии как по промышленному центру. Она заявила, что коалиция ХДС (Христианско-демократического союза) и СДПГ (Социал-демократической партии Германии), а также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен губят Германию своей "зеленой" политикой преобразований.
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газ, германия, кирилл дмитриев, алиса вайдель, урсула фон дер ляйен, рфпи, адг, arcelormittal
Газ, ГЕРМАНИЯ, Кирилл Дмитриев, Алиса Вайдель, Урсула фон дер Ляйен, РФПИ, АдГ, ArcelorMittal
Без российского газа нет немецкой промышленности, заявил Дмитриев
Дмитриев: без российского газа нет немецкой промышленности
МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Без российского газа нет немецкой промышленности, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
"Нет российского газа - нет немецкой промышленности", - написал Дмитриев в соцсети X.
Так глава РФПИ прокомментировал пост сопредседателя АдГ Алисы Вайдель о том, что ведущая мировая горно-металлургическая компания ArcelorMittal закрывает заводы в Дуйсбурге, что затронет две трети сотрудников. Вайдель назвала это ударом по Германии как по промышленному центру. Она заявила, что коалиция ХДС (Христианско-демократического союза) и СДПГ (Социал-демократической партии Германии), а также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен губят Германию своей "зеленой" политикой преобразований.