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Вдвое больше россиян стали считать дачу финансовым активом

Вдвое больше россиян стали считать дачу финансовым активом - 04.09.2026, ПРАЙМ

Вдвое больше россиян стали считать дачу финансовым активом

Доля россиян, рассматривающих дачу как финансовый актив, наряду с квартирой или автомобилем, удвоилась, говорится в исследовании "Выберу.ру", которое есть у РИА | 04.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-04T09:26+0300

2026-09-04T09:26+0300

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МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Доля россиян, рассматривающих дачу как финансовый актив, наряду с квартирой или автомобилем, удвоилась, говорится в исследовании "Выберу.ру", которое есть у РИА Новости. "Примерно 41% владельцев дач считают загородный дом одним из своих финансовых активов наряду с квартирой, автомобилем, накоплениями и другими ценностями, при этом годом ранее таких россиян было почти вдвое меньше - 23%", - выяснили аналитики. Более того, собственные вложения в дачу россияне также стали рассматривать с точки зрения будущей стоимости объекта. Треть опрошенных считают наиболее полезными инвестициями ремонт и улучшение самого дома. При этом каждый четвертый предпочитает вкладываться в инженерные системы и коммуникации, 23% - в благоустройство участка, а 18% - в мебель и бытовую технику. Также выяснилось, что 38% граждан считают оправданным потратить больше на материалы и оборудование, если это увеличит срок службы дома, а 34% готовы переплатить за решения, которые сделают объект более привлекательным для будущего покупателя. В среднем "дачники" готовы направить на улучшение загородного дома и участка 76 тысяч рублей в течение ближайшего года, почти половина (46%) рассчитывает уложиться в сумму до 50 тысяч рублей, каждый третий готов потратить до 100 тысяч рублей, а 19% рассматривают расходы свыше 100 тысяч рублей. Отдельно россиян спросили, что они считают главным признаком "хорошей инвестиционной дачи". Так, 30% назвали удачное расположение, 27% - состояние дома и коммуникаций, 24% - качество участка и окружающей территории, а 19% - площадь и планировку.

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