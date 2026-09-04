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Доллар перешел к росту к евро после выхода данных о занятости в США
Доллар перешел к росту к евро после выхода данных о занятости в США - 04.09.2026, ПРАЙМ
Доллар перешел к росту к евро после выхода данных о занятости в США
Стоимость доллара перешла к росту по отношению к евро в пятницу днем после публикации статистики по американскому рынку труда, следует из данных торгов. | 04.09.2026, ПРАЙМ
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МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Стоимость доллара перешла к росту по отношению к евро в пятницу днем после публикации статистики по американскому рынку труда, следует из данных торгов. По состоянию на 16.08 мск курс евро к доллару опускался до 1,1599 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1626 доллара за евро. До выхода данных американская валюта слабо дешевела. Курс доллара к иене рос до 156,06 иены со 155,84 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимался на 0,26% - до 99,26 пункта. В пятницу инвесторы оценивают статистику по занятости в США. Так, безработица в стране в августе ожидаемо сохранилась на уровне предшествующего месяца в 4,1%, в то время как число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло заметно сильнее прогноза - на 162 тысячи. Данные по американскому рынку труда могут оказать влияние на дальнейшие решения Федеральной резервной системы (ФРС) США. По данным CME Group, около 58% аналитиков на сентябрьском заседании ждут повышения регулятором учетной ставки на 25 базисных пунктов - до 3,75-4%, днем ранее такое решение прогнозировали 49% экспертов.
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рынок, торги, сша
Доллар перешел к росту к евро после выхода данных о занятости в США
Доллар перешел к росту к евро после публикации статистики по американскому рынку труда
МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Стоимость доллара перешла к росту по отношению к евро в пятницу днем после публикации статистики по американскому рынку труда, следует из данных торгов.
По состоянию на 16.08 мск курс евро к доллару опускался до 1,1599 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1626 доллара за евро. До выхода данных американская валюта слабо дешевела.
Курс доллара к иене рос до 156,06 иены со 155,84 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимался на 0,26% - до 99,26 пункта.
В пятницу инвесторы оценивают статистику по занятости в США. Так, безработица в стране в августе ожидаемо сохранилась на уровне предшествующего месяца в 4,1%, в то время как число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло заметно сильнее прогноза - на 162 тысячи.
Данные по американскому рынку труда могут оказать влияние на дальнейшие решения Федеральной резервной системы (ФРС) США. По данным CME Group, около 58% аналитиков на сентябрьском заседании ждут повышения регулятором учетной ставки на 25 базисных пунктов - до 3,75-4%, днем ранее такое решение прогнозировали 49% экспертов.