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Дурдыев оценил ситуацию с атаками по инфраструктуре маркетплейсов - 04.09.2026, ПРАЙМ
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Дурдыев оценил ситуацию с атаками по инфраструктуре маркетплейсов
Дурдыев оценил ситуацию с атаками по инфраструктуре маркетплейсов - 04.09.2026, ПРАЙМ
Дурдыев оценил ситуацию с атаками по инфраструктуре маркетплейсов
Ситуация с атаками по логистической инфраструктуре маркетплейсов показала устойчивость платформенной модели экономики, этот стресс-тест пройден, сказал РИА... | 04.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-04T13:34+0300
2026-09-04T13:34+0300
финансы
россия
банки
владивосток
вэф
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Ситуация с атаками по логистической инфраструктуре маркетплейсов показала устойчивость платформенной модели экономики, этот стресс-тест пройден, сказал РИА Новости президент Ассоциации цифровых платформ (АЦП) Ораз Дурдыев в кулуарах ВЭФ. "Что важно: текущая ситуация показала устойчивость этой модели. По большому счету, модель-то новая. То есть платформенная экономика - в данном случае маркетплейсы - достаточно новое явление в России, быстро растущее. И сейчас впервые проходит некий стресс-тест этой модели на устойчивость", - ответил Дурдыев на вопрос о последствиях атак по инфраструктуре маркетплейсов. Он отметил, что эта проверка проходит реальными угрозами, обычно не свойственными рынку. "То есть мы говорим не про какой-то кризис экономический, либо изменившуюся потребительскую модель. Мы говорим про прямое воздействие форс-мажорных обстоятельств. Это обстоятельства непреодолимой силы, которые влияют коренным образом на бизнес", - подчеркнул президент АЦП. "Но что мы видим? Мы видим, что вы сегодня можете зайти на любой из маркетплейсов, сделать заказ, и он к вам приедет. То есть вы, как потребитель, не увидели ни роста цен, ни невозможности чего-то куда-то заказать", - добавил Дурдыев. По его словам, при пострадавшей логистике, платформенная модель позволила быстро адаптироваться за счет своей гибкости. При этом, он упомянул, что в некоторых регионах могут фиксироваться изменения сроков. Но полностью возможность купить товар не пропадает. "Это еще раз показывает устойчивость этой модели даже под такой нагрузкой. И если модель устойчива даже под таким воздействием, наверное, это действительно твердая точка опоры для роста экономики", - подытожил Дурдыев. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
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192
40
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финансы, россия, банки, владивосток, вэф
Финансы, РОССИЯ, Банки, Владивосток, ВЭФ
13:34 04.09.2026
 
Дурдыев оценил ситуацию с атаками по инфраструктуре маркетплейсов

Дурдыев: ситуация с атаками показала устойчивость платформенной модели экономики

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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Ситуация с атаками по логистической инфраструктуре маркетплейсов показала устойчивость платформенной модели экономики, этот стресс-тест пройден, сказал РИА Новости президент Ассоциации цифровых платформ (АЦП) Ораз Дурдыев в кулуарах ВЭФ.
"Что важно: текущая ситуация показала устойчивость этой модели. По большому счету, модель-то новая. То есть платформенная экономика - в данном случае маркетплейсы - достаточно новое явление в России, быстро растущее. И сейчас впервые проходит некий стресс-тест этой модели на устойчивость", - ответил Дурдыев на вопрос о последствиях атак по инфраструктуре маркетплейсов.
Он отметил, что эта проверка проходит реальными угрозами, обычно не свойственными рынку.
"То есть мы говорим не про какой-то кризис экономический, либо изменившуюся потребительскую модель. Мы говорим про прямое воздействие форс-мажорных обстоятельств. Это обстоятельства непреодолимой силы, которые влияют коренным образом на бизнес", - подчеркнул президент АЦП.
"Но что мы видим? Мы видим, что вы сегодня можете зайти на любой из маркетплейсов, сделать заказ, и он к вам приедет. То есть вы, как потребитель, не увидели ни роста цен, ни невозможности чего-то куда-то заказать", - добавил Дурдыев.
По его словам, при пострадавшей логистике, платформенная модель позволила быстро адаптироваться за счет своей гибкости.
При этом, он упомянул, что в некоторых регионах могут фиксироваться изменения сроков. Но полностью возможность купить товар не пропадает.
"Это еще раз показывает устойчивость этой модели даже под такой нагрузкой. И если модель устойчива даже под таким воздействием, наверное, это действительно твердая точка опоры для роста экономики", - подытожил Дурдыев.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
 
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