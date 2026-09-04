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Дурдыев оценил ситуацию с атаками по инфраструктуре маркетплейсов

Дурдыев оценил ситуацию с атаками по инфраструктуре маркетплейсов - 04.09.2026, ПРАЙМ

Дурдыев оценил ситуацию с атаками по инфраструктуре маркетплейсов

Ситуация с атаками по логистической инфраструктуре маркетплейсов показала устойчивость платформенной модели экономики, этот стресс-тест пройден, сказал РИА... | 04.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-04T13:34+0300

2026-09-04T13:34+0300

2026-09-04T13:34+0300

финансы

россия

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владивосток

вэф

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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Ситуация с атаками по логистической инфраструктуре маркетплейсов показала устойчивость платформенной модели экономики, этот стресс-тест пройден, сказал РИА Новости президент Ассоциации цифровых платформ (АЦП) Ораз Дурдыев в кулуарах ВЭФ. "Что важно: текущая ситуация показала устойчивость этой модели. По большому счету, модель-то новая. То есть платформенная экономика - в данном случае маркетплейсы - достаточно новое явление в России, быстро растущее. И сейчас впервые проходит некий стресс-тест этой модели на устойчивость", - ответил Дурдыев на вопрос о последствиях атак по инфраструктуре маркетплейсов. Он отметил, что эта проверка проходит реальными угрозами, обычно не свойственными рынку. "То есть мы говорим не про какой-то кризис экономический, либо изменившуюся потребительскую модель. Мы говорим про прямое воздействие форс-мажорных обстоятельств. Это обстоятельства непреодолимой силы, которые влияют коренным образом на бизнес", - подчеркнул президент АЦП. "Но что мы видим? Мы видим, что вы сегодня можете зайти на любой из маркетплейсов, сделать заказ, и он к вам приедет. То есть вы, как потребитель, не увидели ни роста цен, ни невозможности чего-то куда-то заказать", - добавил Дурдыев. По его словам, при пострадавшей логистике, платформенная модель позволила быстро адаптироваться за счет своей гибкости. При этом, он упомянул, что в некоторых регионах могут фиксироваться изменения сроков. Но полностью возможность купить товар не пропадает. "Это еще раз показывает устойчивость этой модели даже под такой нагрузкой. И если модель устойчива даже под таким воздействием, наверное, это действительно твердая точка опоры для роста экономики", - подытожил Дурдыев. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.

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финансы, россия, банки, владивосток, вэф