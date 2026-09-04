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Транспортный университет в Хабаровске открыл комнату матери и ребенка

Транспортный университет в Хабаровске открыл комнату матери и ребенка - 04.09.2026, ПРАЙМ

Транспортный университет в Хабаровске открыл комнату матери и ребенка

Комната матери и ребенка открылась в Дальневосточном государственном университете путей сообщения в Хабаровске, сообщило министерство транспорта России. | 04.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-04T16:40+0300

2026-09-04T16:40+0300

2026-09-04T16:44+0300

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МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Комната матери и ребенка открылась в Дальневосточном государственном университете путей сообщения в Хабаровске, сообщило министерство транспорта России. Минтранс России в мае текущего года утвердил стандарт комнаты матери и ребенка на объектах транспортного комплекса, а также детских игровых зон на объектах транспортной инфраструктуры. Новый подход к организации пространства для семей с детьми предусматривает создание многоуровневой системы обслуживания, учитывающей специфику различных транспортных объектов и потребности пассажиров. "Статс-секретарь – заместитель Министра транспорта Дмитрий Зверев посетил Дальневосточный государственный университет путей сообщения в Хабаровске, где принял участие в торжественном открытии комнаты матери и ребенка", - говорится в сообщении. Новое пространство оснащено пеленальными столиками, зонами для кормления, холодильником, микроволновой печью и игровым уголком. "Открытие этой комнаты – не просто выполнение стандарта, это наша философия. Мы строим университет, который думает о студенте не только как о будущем профессионале, но и как о человеке. Поддержка молодых семей – это вклад в стабильность страны, и ДВГУПС становится здесь флагманом среди транспортных вузов", – цитируются в сообщении слова Зверева. Ректор университета Владимир Буровцев поблагодарил министерство транспорта и краевые власти за поддержку инициативы, отметив, что теперь студентки в декрете или с маленькими детьми смогут находиться в вузе дольше, не отрываясь от учебного процесса и имея под рукой все необходимое для ухода за малышом, пишет Минтранс.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, общество , хабаровск