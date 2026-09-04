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Эксперт оценила размер выплат топ-менеджерам девелоперов в России

Эксперт оценила размер выплат топ-менеджерам девелоперов в России - 04.09.2026, ПРАЙМ

Эксперт оценила размер выплат топ-менеджерам девелоперов в России

Выплаты топ-менеджменту девелоперских компаний в России в 2027 году могут снизиться на 20-30% исходя из текущих финансовых результатов застройщиков, заявила РИА | 04.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-04T04:30+0300

2026-09-04T04:30+0300

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финансы

бизнес

россия

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МОСКВА, 4 сен – ПРАЙМ. Выплаты топ-менеджменту девелоперских компаний в России в 2027 году могут снизиться на 20-30% исходя из текущих финансовых результатов застройщиков, заявила РИА Недвижимость основатель рекрутинговой компании Danilova Executive Search & Consulting Дарья Данилова. Ранее газета "Коммерсант" подсчитала, что по итогам первой половины 2026 года крупные застройщики страны ухудшили показатели прибыли либо показали убытки, однако выплаты топ-менеджменту увеличились. Так, в январе-июне 2026 года суммарные выплаты восьми крупных застройщиков, по оценкам издания, выросли на 36,6% – до 5,5 миллиарда рублей. Из крупных девелоперов сократила выплаты руководящему персоналу только группа "Самолет" (на 44,6% – до 460 миллионов рублей). По словам Даниловой, текущие выплаты - это начисление бонусов за 2025 год, которые выплачиваются в 2026 году. "Исходя из текущих результатов девелоперских компаний, а также на фоне рыночных прогнозов, можно предположить, что по итогам 2026 года фактические бонусы топ-менеджеров девелоперских компаний в среднем могут снизиться на 20-30%, а в компаниях с существенным невыполнением финансовых показателей - на 40–50% и более", – добавила эксперт. При этом, по ее мнению, снижение "точно не будет равномерным". "Топ-менеджеры, которые выполнят установленные на год KPI, должны получить бонусы в соответствии со своими мотивационными программами, несмотря на сложности рынка. При этом оценка эффективности руководителей не ограничивается динамикой продаж и прибыли компании. В мотивационные программы могут входить показатели по маржинальности, оптимизации затрат, соблюдению сроков реализации проектов и повышению операционной эффективности. Поэтому даже в условиях общего снижения рынка в одних компаниях бонусы могут быть существенно сокращены, а в других - выплачены в полном объеме", - уточнила Данилова. Она пояснила, что ключевым фактором будет не столько ситуация на рынке в целом, сколько результаты конкретной компании и выполнение KPI конкретным руководителем.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, бизнес, россия