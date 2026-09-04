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Эксперт оценил спрос на оздоровительное обслуживание между Россией и Китаем

Эксперт оценил спрос на оздоровительное обслуживание между Россией и Китаем - 04.09.2026, ПРАЙМ

Эксперт оценил спрос на оздоровительное обслуживание между Россией и Китаем

Спрос на взаимное оздоровительное обслуживание между Россией и Китаем представляет взаимовыгодный рынок, заявил директор Института туризма Куньлунского... | 04.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-04T08:40+0300

2026-09-04T08:40+0300

2026-09-04T08:40+0300

туризм

бизнес

россия

китай

хабаровск

дальний восток

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ХАБАРОВСК, 4 сен - ПРАЙМ. Спрос на взаимное оздоровительное обслуживание между Россией и Китаем представляет взаимовыгодный рынок, заявил директор Института туризма Куньлунского туристического колледжа Хэйлунцзянского технологического института Цуй Юйфань. Сессия "Подготовка кадров для туризма и гостеприимства: значимость, стандарты и тренды" проходит в пятницу в Хабаровске в рамках Второго российско-китайского форума. "Спрос на взаимное оздоровительное обслуживание между Россией и Китаем реально существует и представляет взаимовыгодный рынок", - заявил Цуй Юйфань в ходе сессии. Он отмечает, что число китайских туристов, посещающих санатории Кавказских Минеральных Вод и медицинские реабилитационные центры Дальнего Востока, стабильно растет. По его словам, также особой популярностью у китайских туристов пользуются путешествия, которые позволяют познакомиться с российскими отдаленными регионами. Второй российско-китайский форум проходит 4-6 сентября в Хабаровске. РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

китай

хабаровск

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туризм, бизнес, россия, китай, хабаровск, дальний восток