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"Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности "Полюса"

"Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности "Полюса" - 04.09.2026, ПРАЙМ

"Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности "Полюса"

Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности ПАО "Полюс" до уровня ruAАA, прогноз по рейтингу стабильный, сообщило агентство. | 04.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-04T17:22+0300

2026-09-04T17:22+0300

2026-09-04T17:22+0300

бизнес

финансы

красноярский край

магаданская область

якутия

пао "полюс"

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МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности ПАО "Полюс" до уровня ruAАA, прогноз по рейтингу стабильный, сообщило агентство. "Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности нефинансовой компании ПАО "Полюс" на уровне ruAАA, прогноз по рейтингу стабильный", - говорится в сообщении. Отмечается, что рейтинг кредитоспособности "Полюса" обусловлен сильной оценкой бизнес-профиля, высокими показателями маржинальности и ликвидностью, а также низким уровнем корпоративных рисков и долговой нагрузкой. Агентство указывает на концентрацию золотодобывающих активов, около 46% которых (в терминах переработки руды) сосредоточена в Красноярском кластере, что создает потенциальный риск существенных финансовых потерь в случае приостановки работ из-за внешних обстоятельств. При плановом объеме добычи на уровне около 2,5-2,6 миллиона унций в среднесрочной перспективе долговая нагрузка не превысит показатель в 1,5х несмотря на существенные прогнозы по капитальным затратам в будущем, полагают в "Эксперт РА". Также этому будет способствовать консервативная финансовая политика "Полюса", которая не предполагает проведения дивидендных выплат в период активной инвестиционной фазы. Согласно релизу, процентная нагрузка также оказывает поддержку рейтингу – как в исторических, так и в прогнозных периодах показатель покрытия процентных расходов показателем EBITDA находится существенно выше бенчмарка агентства в 5,6х. Рентабельность по EBITDA превышает бенчмарк агентства в 30% для максимальной оценки. Агентство не ожидает существенного ухудшения значений рентабельности в 2026 году благодаря сильной ценовой конъюнктуре. "Полюс" - крупнейший производитель золота в России и одна из пяти ведущих глобальных золотодобывающих компаний. Основные предприятия компании расположены в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также в Якутии и включают в себя пять действующих рудников и ряд проектов в стадии строительства и развития.

красноярский край

магаданская область

якутия

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бизнес, финансы, красноярский край, магаданская область, якутия, пао "полюс"