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Собственная экспо-зона появится на территории ТЦ "Садовод" на МКАД - 04.09.2026, ПРАЙМ
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Собственная экспо-зона появится на территории ТЦ "Садовод" на МКАД
Собственная экспо-зона появится на территории ТЦ "Садовод" на МКАД - 04.09.2026, ПРАЙМ
Собственная экспо-зона появится на территории ТЦ "Садовод" на МКАД
Собственная экспо-зона появится на территории торгового комплекса "Садовод" на МКАД в Москве, сообщил РИА Недвижимость генеральный директор МФК "Садовод"... | 04.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-04T06:51+0300
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МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Собственная экспо-зона появится на территории торгового комплекса "Садовод" на МКАД в Москве, сообщил РИА Недвижимость генеральный директор МФК "Садовод" Алексей Негашев. По его словам, экспозиция займет 20 тысяч квадратных метров. "Первый проект в экспо-зоне откроется 5 сентября и будет посвящен товарам для активного отдыха, охоты, рыбалки и туризма. Он объединит более 250 поставщиков и производителей из России, Китая и других стран. Совокупный ассортимент участников превысит 300 тысяч товарных позиций", – отметил Негашев. Он также пояснил, что комплекс фактически берет на себя функции выставочного оператора и предоставит производителям торговые площади вместе с инфраструктурой для презентации продукции, поиска покупателей и заключения контрактов. "Со следующего года комплекс планирует проводить отраслевые экспо-фестивали ежеквартально, отводя каждое мероприятие под отдельную товарную категорию. Стратегическая цель - стать крупнейшей B2B-площадкой России", - заключил Негашев.
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бизнес, россия, москва, китай
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, КИТАЙ
06:51 04.09.2026
 
Собственная экспо-зона появится на территории ТЦ "Садовод" на МКАД

Собственная экспо-зона появится на территории ТЦ "Садовод" на МКАД в Москве

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МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Собственная экспо-зона появится на территории торгового комплекса "Садовод" на МКАД в Москве, сообщил РИА Недвижимость генеральный директор МФК "Садовод" Алексей Негашев.
По его словам, экспозиция займет 20 тысяч квадратных метров.
"Первый проект в экспо-зоне откроется 5 сентября и будет посвящен товарам для активного отдыха, охоты, рыбалки и туризма. Он объединит более 250 поставщиков и производителей из России, Китая и других стран. Совокупный ассортимент участников превысит 300 тысяч товарных позиций", – отметил Негашев.
Он также пояснил, что комплекс фактически берет на себя функции выставочного оператора и предоставит производителям торговые площади вместе с инфраструктурой для презентации продукции, поиска покупателей и заключения контрактов.
"Со следующего года комплекс планирует проводить отраслевые экспо-фестивали ежеквартально, отводя каждое мероприятие под отдельную товарную категорию. Стратегическая цель - стать крупнейшей B2B-площадкой России", - заключил Негашев.
 
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