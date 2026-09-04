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Верховный суд Марий Эл оправдал основателя iSpring - 04.09.2026, ПРАЙМ
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Верховный суд Марий Эл оправдал основателя iSpring
Верховный суд Марий Эл оправдал основателя iSpring - 04.09.2026, ПРАЙМ
Верховный суд Марий Эл оправдал основателя iSpring
Верховный суд Марий Эл оправдал основателя IT-компании iSpring Юрия Ускова, отменив условный приговор за мошенничество, сообщили РИА Новости в объединенной... | 04.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-04T18:14+0300
2026-09-04T18:14+0300
бизнес
россия
марий эл
верховный суд
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КАЗАНЬ, 4 сен - ПРАЙМ. Верховный суд Марий Эл оправдал основателя IT-компании iSpring Юрия Ускова, отменив условный приговор за мошенничество, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов региона. Йошкар-Олинский городской суд 5 июня признал Ускова виновным в мошенничестве и назначил ему 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года и штрафом в 500 тысяч рублей. "Апелляционным приговором Верховного суда Ускова оправдали по предъявленному обвинению в связи с отсутствием в его действиях состава преступления", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что за Усковым признано право на реабилитацию, арест его имущества отменен. Ускова задержали 10 февраля 2025 года по делу, связанному с приобретением земельных участков в 2013 году у муниципалитета для строительства IT-деревни. Следственные органы утверждали, что покупка была совершена по заниженной цене. Было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). iSpring основана в 2001 году и занимается разработкой продуктов и технологий онлайн-обучения для бизнеса с присутствием на российском и большинстве глобальных рынков. Офис компании расположен в Йошкар-Оле.
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192
40
192
40
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5
4.7
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бизнес, россия, марий эл, верховный суд
Бизнес, РОССИЯ, Марий Эл, Верховный суд
18:14 04.09.2026
 
Верховный суд Марий Эл оправдал основателя iSpring

Верховный суд Марий Эл оправдал основателя iSpring Юрия Ускова, отменив условный приговор

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КАЗАНЬ, 4 сен - ПРАЙМ. Верховный суд Марий Эл оправдал основателя IT-компании iSpring Юрия Ускова, отменив условный приговор за мошенничество, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов региона.
Йошкар-Олинский городской суд 5 июня признал Ускова виновным в мошенничестве и назначил ему 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года и штрафом в 500 тысяч рублей.
"Апелляционным приговором Верховного суда Ускова оправдали по предъявленному обвинению в связи с отсутствием в его действиях состава преступления", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что за Усковым признано право на реабилитацию, арест его имущества отменен.
Ускова задержали 10 февраля 2025 года по делу, связанному с приобретением земельных участков в 2013 году у муниципалитета для строительства IT-деревни. Следственные органы утверждали, что покупка была совершена по заниженной цене. Было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).
iSpring основана в 2001 году и занимается разработкой продуктов и технологий онлайн-обучения для бизнеса с присутствием на российском и большинстве глобальных рынков. Офис компании расположен в Йошкар-Оле.
 
БизнесРОССИЯМарий ЭлВерховный суд
 
 
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