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Верховный суд Марий Эл оправдал основателя iSpring

Верховный суд Марий Эл оправдал основателя iSpring - 04.09.2026, ПРАЙМ

Верховный суд Марий Эл оправдал основателя iSpring

Верховный суд Марий Эл оправдал основателя IT-компании iSpring Юрия Ускова, отменив условный приговор за мошенничество, сообщили РИА Новости в объединенной... | 04.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-04T18:14+0300

2026-09-04T18:14+0300

2026-09-04T18:14+0300

бизнес

россия

марий эл

верховный суд

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КАЗАНЬ, 4 сен - ПРАЙМ. Верховный суд Марий Эл оправдал основателя IT-компании iSpring Юрия Ускова, отменив условный приговор за мошенничество, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов региона. Йошкар-Олинский городской суд 5 июня признал Ускова виновным в мошенничестве и назначил ему 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года и штрафом в 500 тысяч рублей. "Апелляционным приговором Верховного суда Ускова оправдали по предъявленному обвинению в связи с отсутствием в его действиях состава преступления", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что за Усковым признано право на реабилитацию, арест его имущества отменен. Ускова задержали 10 февраля 2025 года по делу, связанному с приобретением земельных участков в 2013 году у муниципалитета для строительства IT-деревни. Следственные органы утверждали, что покупка была совершена по заниженной цене. Было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). iSpring основана в 2001 году и занимается разработкой продуктов и технологий онлайн-обучения для бизнеса с присутствием на российском и большинстве глобальных рынков. Офис компании расположен в Йошкар-Оле.

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бизнес, россия, марий эл, верховный суд