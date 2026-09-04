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Европа с 2008 года сталкивается с экономической стагнацией, заявил Нарышкин
Европа с 2008 года сталкивается с экономической стагнацией, заявил Нарышкин - 04.09.2026, ПРАЙМ
Европа с 2008 года сталкивается с экономической стагнацией, заявил Нарышкин
Европейские страны с 2008 года сталкиваются с экономической стагнацией, энергетическим и миграционным кризисами, и практически полной военно-политической... | 04.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-04T13:48+0300
2026-09-04T13:48+0300
2026-09-04T13:48+0300
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СТРЕЛЬНА (Ленинградская обл.), 4 сен - ПРАЙМ. Европейские страны с 2008 года сталкиваются с экономической стагнацией, энергетическим и миграционным кризисами, и практически полной военно-политической зависимостью от США, заявил в пятницу директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин. "Европейские страны, бывшие некогда в авангарде развития, начиная с 2008 года сталкиваются с нарастающей экономической стагнацией, деиндустриализацией, энергетическим и миграционным кризисами, не говоря уже о практически полной военно-политической зависимости от Соединенных Штатов Америки", - сказал Нарышкин на заседании Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств-участников СНГ.
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россия, мировая экономика, сша, сергей нарышкин, снг
РОССИЯ, Мировая экономика, США, Сергей Нарышкин, СНГ
Европа с 2008 года сталкивается с экономической стагнацией, заявил Нарышкин
Глава СВР Нарышкин: Европейские страны с 2008 года сталкиваются с экономической стагнацией
СТРЕЛЬНА (Ленинградская обл.), 4 сен - ПРАЙМ. Европейские страны с 2008 года сталкиваются с экономической стагнацией, энергетическим и миграционным кризисами, и практически полной военно-политической зависимостью от США, заявил в пятницу директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.
"Европейские страны, бывшие некогда в авангарде развития, начиная с 2008 года сталкиваются с нарастающей экономической стагнацией, деиндустриализацией, энергетическим и миграционным кризисами, не говоря уже о практически полной военно-политической зависимости от Соединенных Штатов Америки", - сказал Нарышкин на заседании Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств-участников СНГ.