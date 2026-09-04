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Цены на газ в Европе поднялись на 1%
Цены на газ в Европе поднялись на 1% - 04.09.2026, ПРАЙМ
Цены на газ в Европе поднялись на 1%
Биржевые цены на газ в Европе в пятницу вечером перешли к росту, поднимаются на 1%, до 873 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи... | 04.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-04T22:54+0300
2026-09-04T22:54+0300
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газ
европа
нидерланды
ближний восток
ice
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МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в пятницу вечером перешли к росту, поднимаются на 1%, до 873 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.
Октябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе распределительного центра, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки в 860,2 доллара (-0,2%). Ценовой минимум на данный момент составляет 844,6 доллара (-2%). По состоянию на 22.20 мск показатель составлял 873,3 доллара (+1,3%), что является текущим ценовым максимумом. Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 861,8 доллара за тысячу кубометров.
Конфликт на Ближнем Востоке привел к значительному удорожанию газа в Европе. Средние биржевые цены за март в итоге выросли почти на 60% по сравнению с февралем, превысив 600 долларов за тысячу кубометров.
Все эти месяцы котировки остаются волатильными. По итогам июля расчетные цены подскочили почти на 20% в месячном выражении, составив в среднем 637,5 доллара за тысячу кубометров.
Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года. А исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.
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газ, европа, нидерланды, ближний восток, ice
Газ, ЕВРОПА, НИДЕРЛАНДЫ, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, ICE
Цены на газ в Европе поднялись на 1%
ICE: биржевые цены на газ в Европе поднялись на 1%, до 873 долларов за тысячу кубов
МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в пятницу вечером перешли к росту, поднимаются на 1%, до 873 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.
Октябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе распределительного центра, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки в 860,2 доллара (-0,2%). Ценовой минимум на данный момент составляет 844,6 доллара (-2%). По состоянию на 22.20 мск показатель составлял 873,3 доллара (+1,3%), что является текущим ценовым максимумом. Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 861,8 доллара за тысячу кубометров.
Конфликт на Ближнем Востоке привел к значительному удорожанию газа в Европе. Средние биржевые цены за март в итоге выросли почти на 60% по сравнению с февралем, превысив 600 долларов за тысячу кубометров.
Все эти месяцы котировки остаются волатильными. По итогам июля расчетные цены подскочили почти на 20% в месячном выражении, составив в среднем 637,5 доллара за тысячу кубометров.
Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года. А исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.