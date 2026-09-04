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Евросоюз на грани банкротства

Евросоюз на грани банкротства - 04.09.2026, ПРАЙМ

Евросоюз на грани банкротства

Финансовое положение Европейского союза является максимально сложным за всю его историю, пишет ИноСМИ со ссылкой на польское издание Do Rzeczy. В Евросоюзе... | 04.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-04T16:45+0300

2026-09-04T16:45+0300

2026-09-04T16:45+0300

мировая экономика

швеция

урсула фон дер ляйен

ес

фридрих мерц

финляндия

австрия

марио драги

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МОСКВА, 4 сент — ПРАЙМ. Финансовое положение Европейского союза является максимально сложным за всю его историю, пишет ИноСМИ со ссылкой на польское издание Do Rzeczy. В Евросоюзе развернулась острая борьба вокруг проекта семилетнего бюджета на 2028–2034 годы, который председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предлагает утвердить в размере 2 триллионов евро."О бюджете ЕС в размере двух триллионов евро не может быть и речи!" — заявили главы правительств Швеции, Финляндии, Австрии и Нидерландов ("клуба скупердяев") на встрече с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, испугавшись состояния финансов Союза.При этом экс-глава Европейского центробанка Марио Драги призывает ЕС наращивать долги для того, чтобы догнать США и Китай, и называет сумму в 700 миллиардов евро ежегодных дополнительных инвестиций. Однако противники этого подхода указывают на печальный опыт Лиссабонской стратегии 2010 года, когда Европа пыталась обогнать Америку, но потерпела неудачу.Отчеты Европейской счетной палаты свидетельствуют, что угроза погашения долга по Национальному плану восстановления выросла с 13–14 до 30–35 миллиардов евро в год. Это может стать "дамокловым мечом" для бюджета ЕС, резюмирует Do Rzeczy, проводя параллель с "оркестром на тонущем Титанике".

швеция

финляндия

австрия

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мировая экономика, швеция, урсула фон дер ляйен, ес, фридрих мерц, финляндия, австрия, марио драги