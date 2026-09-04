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Евросоюз на грани банкротства - 04.09.2026, ПРАЙМ
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Евросоюз на грани банкротства
Евросоюз на грани банкротства - 04.09.2026, ПРАЙМ
Евросоюз на грани банкротства
Финансовое положение Европейского союза является максимально сложным за всю его историю, пишет ИноСМИ со ссылкой на польское издание Do Rzeczy. В Евросоюзе... | 04.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-04T16:45+0300
2026-09-04T16:45+0300
мировая экономика
швеция
урсула фон дер ляйен
ес
фридрих мерц
финляндия
австрия
марио драги
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МОСКВА, 4 сент — ПРАЙМ. Финансовое положение Европейского союза является максимально сложным за всю его историю, пишет ИноСМИ со ссылкой на польское издание Do Rzeczy. В Евросоюзе развернулась острая борьба вокруг проекта семилетнего бюджета на 2028–2034 годы, который председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предлагает утвердить в размере 2 триллионов евро."О бюджете ЕС в размере двух триллионов евро не может быть и речи!" — заявили главы правительств Швеции, Финляндии, Австрии и Нидерландов ("клуба скупердяев") на встрече с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, испугавшись состояния финансов Союза.При этом экс-глава Европейского центробанка Марио Драги призывает ЕС наращивать долги для того, чтобы догнать США и Китай, и называет сумму в 700 миллиардов евро ежегодных дополнительных инвестиций. Однако противники этого подхода указывают на печальный опыт Лиссабонской стратегии 2010 года, когда Европа пыталась обогнать Америку, но потерпела неудачу.Отчеты Европейской счетной палаты свидетельствуют, что угроза погашения долга по Национальному плану восстановления выросла с 13–14 до 30–35 миллиардов евро в год. Это может стать "дамокловым мечом" для бюджета ЕС, резюмирует Do Rzeczy, проводя параллель с "оркестром на тонущем Титанике".
швеция
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мировая экономика, швеция, урсула фон дер ляйен, ес, фридрих мерц, финляндия, австрия, марио драги
Мировая экономика, ШВЕЦИЯ, Урсула фон дер Ляйен, ЕС, Фридрих Мерц, ФИНЛЯНДИЯ, АВСТРИЯ, Марио Драги
16:45 04.09.2026
 
Евросоюз на грани банкротства

Do Rzeczy: Лиссабонская стратегия провалилась, но ЕС пытается догнать США за счет долгов

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип ЕС в Брюсселе
Логотип ЕС в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 04.09.2026
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 4 сент — ПРАЙМ. Финансовое положение Европейского союза является максимально сложным за всю его историю, пишет ИноСМИ со ссылкой на польское издание Do Rzeczy. В Евросоюзе развернулась острая борьба вокруг проекта семилетнего бюджета на 2028–2034 годы, который председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предлагает утвердить в размере 2 триллионов евро.
"О бюджете ЕС в размере двух триллионов евро не может быть и речи!" — заявили главы правительств Швеции, Финляндии, Австрии и Нидерландов ("клуба скупердяев") на встрече с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, испугавшись состояния финансов Союза.
При этом экс-глава Европейского центробанка Марио Драги призывает ЕС наращивать долги для того, чтобы догнать США и Китай, и называет сумму в 700 миллиардов евро ежегодных дополнительных инвестиций. Однако противники этого подхода указывают на печальный опыт Лиссабонской стратегии 2010 года, когда Европа пыталась обогнать Америку, но потерпела неудачу.
Отчеты Европейской счетной палаты свидетельствуют, что угроза погашения долга по Национальному плану восстановления выросла с 13–14 до 30–35 миллиардов евро в год. Это может стать "дамокловым мечом" для бюджета ЕС, резюмирует Do Rzeczy, проводя параллель с "оркестром на тонущем Титанике".
 
Мировая экономикаШВЕЦИЯУрсула фон дер ЛяйенЕСФридрих МерцФИНЛЯНДИЯАВСТРИЯМарио Драги
 
 
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