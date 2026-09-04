Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Урожай зерна в 2026 году станет вторым по величине в истории, заявили в ФАО - 04.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260904/fao-873044337.html
Урожай зерна в 2026 году станет вторым по величине в истории, заявили в ФАО
Урожай зерна в 2026 году станет вторым по величине в истории, заявили в ФАО - 04.09.2026, ПРАЙМ
Урожай зерна в 2026 году станет вторым по величине в истории, заявили в ФАО
Мировое производство зерна по итогам текущего года снизится на максимальные с 2018 года 2%, при этом полученный урожай станет вторым по величине в истории,... | 04.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-04T15:33+0300
2026-09-04T15:36+0300
мировая экономика
франция
польша
сша
фао
оон
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873044337.jpg?1788525401
МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Мировое производство зерна по итогам текущего года снизится на максимальные с 2018 года 2%, при этом полученный урожай станет вторым по величине в истории, говорится в сообщении Продовольственной и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО). "С учетом последних корректировок, объем производства в 2026 году может оказаться на 61,1 миллиона тонн (2%) ниже уровня предыдущего года, что станет самым значительным годовым снижением с 2018 года. При этом ожидается, что полученный урожай станет вторым по объемам за всю историю наблюдений", - отмечает организация. Согласно ее прогнозу, мировое производство зерна в отчетном периоде составит 2,979 миллиарда тонн. Пересмотр данных по производству зерновых в мире в сторону понижения в значительной степени обусловлен снижением прогнозов по производству кукурузы. В настоящее время объем мирового производства кукурузы оценивается на уровне 1,309 миллиарда тонн, что на 0,6% ниже июньских показателей. Снижение в основном обусловлено ухудшением видов на урожай в Европейском союзе, где жаркие и засушливые погодные условия, установившиеся в течение лета в основных регионах производства, в частности во Франции и Польше, привели к ухудшению состояния сельхозкультур и снизили ожидаемую урожайность до уровня ниже среднего показателя за последние пять лет. Объем потребления зерновых в мире в сезоне 2026–2027 годов оценивается в 2,965 миллиарда тонн, что на 0,2% выше, чем в сезоне 2025–2026 годов. ФАО незначительно повысила прогноз по объему торговли зерновыми в мире в сезоне 2026–2027 годов - 0,3% – и теперь составляет 509,3 миллиона тонн. Пересмотр в основном обусловлен ожидаемым увеличением объемов торговли кукурузой: США могут укрепить свои позиции в качестве крупнейшего экспортера на фоне устойчивого мирового спроса и повышения экспортной конкурентоспособности. "В текущем прогнозе также учтена сохраняющаяся неопределенность в отношении экспорта из Черноморского региона. Экспорт из Российской Федерации и Украины, как ожидается, сохранится на значительном уровне, однако непростая ситуация с судоходством и логистические риски в сочетании с ограниченной пропускной способностью альтернативных маршрутов повысили неопределенность относительно сроков и объемов поставок, побуждая импортеров диверсифицировать закупки, что может благоприятно отразиться на объеме отгрузок из других стран-поставщиков", - добавляют аналитики ФАО.
франция
польша
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, франция, польша, сша, фао, оон
Мировая экономика, ФРАНЦИЯ, ПОЛЬША, США, ФАО, ООН
15:33 04.09.2026 (обновлено: 15:36 04.09.2026)
 
Урожай зерна в 2026 году станет вторым по величине в истории, заявили в ФАО

ФАО: мировой урожай зерна в 2026 году станет вторым по величине в истории

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Мировое производство зерна по итогам текущего года снизится на максимальные с 2018 года 2%, при этом полученный урожай станет вторым по величине в истории, говорится в сообщении Продовольственной и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО).
"С учетом последних корректировок, объем производства в 2026 году может оказаться на 61,1 миллиона тонн (2%) ниже уровня предыдущего года, что станет самым значительным годовым снижением с 2018 года. При этом ожидается, что полученный урожай станет вторым по объемам за всю историю наблюдений", - отмечает организация. Согласно ее прогнозу, мировое производство зерна в отчетном периоде составит 2,979 миллиарда тонн.
Пересмотр данных по производству зерновых в мире в сторону понижения в значительной степени обусловлен снижением прогнозов по производству кукурузы. В настоящее время объем мирового производства кукурузы оценивается на уровне 1,309 миллиарда тонн, что на 0,6% ниже июньских показателей.
Снижение в основном обусловлено ухудшением видов на урожай в Европейском союзе, где жаркие и засушливые погодные условия, установившиеся в течение лета в основных регионах производства, в частности во Франции и Польше, привели к ухудшению состояния сельхозкультур и снизили ожидаемую урожайность до уровня ниже среднего показателя за последние пять лет.
Объем потребления зерновых в мире в сезоне 2026–2027 годов оценивается в 2,965 миллиарда тонн, что на 0,2% выше, чем в сезоне 2025–2026 годов.
ФАО незначительно повысила прогноз по объему торговли зерновыми в мире в сезоне 2026–2027 годов - 0,3% – и теперь составляет 509,3 миллиона тонн. Пересмотр в основном обусловлен ожидаемым увеличением объемов торговли кукурузой: США могут укрепить свои позиции в качестве крупнейшего экспортера на фоне устойчивого мирового спроса и повышения экспортной конкурентоспособности.
"В текущем прогнозе также учтена сохраняющаяся неопределенность в отношении экспорта из Черноморского региона. Экспорт из Российской Федерации и Украины, как ожидается, сохранится на значительном уровне, однако непростая ситуация с судоходством и логистические риски в сочетании с ограниченной пропускной способностью альтернативных маршрутов повысили неопределенность относительно сроков и объемов поставок, побуждая импортеров диверсифицировать закупки, что может благоприятно отразиться на объеме отгрузок из других стран-поставщиков", - добавляют аналитики ФАО.
 
Мировая экономикаФРАНЦИЯПОЛЬШАСШАФАОООН
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала