https://1prime.ru/20260904/fao-873044337.html

Урожай зерна в 2026 году станет вторым по величине в истории, заявили в ФАО

Урожай зерна в 2026 году станет вторым по величине в истории, заявили в ФАО - 04.09.2026, ПРАЙМ

Урожай зерна в 2026 году станет вторым по величине в истории, заявили в ФАО

Мировое производство зерна по итогам текущего года снизится на максимальные с 2018 года 2%, при этом полученный урожай станет вторым по величине в истории,... | 04.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-04T15:33+0300

2026-09-04T15:33+0300

2026-09-04T15:36+0300

мировая экономика

франция

польша

сша

фао

оон

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873044337.jpg?1788525401

МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Мировое производство зерна по итогам текущего года снизится на максимальные с 2018 года 2%, при этом полученный урожай станет вторым по величине в истории, говорится в сообщении Продовольственной и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО). "С учетом последних корректировок, объем производства в 2026 году может оказаться на 61,1 миллиона тонн (2%) ниже уровня предыдущего года, что станет самым значительным годовым снижением с 2018 года. При этом ожидается, что полученный урожай станет вторым по объемам за всю историю наблюдений", - отмечает организация. Согласно ее прогнозу, мировое производство зерна в отчетном периоде составит 2,979 миллиарда тонн. Пересмотр данных по производству зерновых в мире в сторону понижения в значительной степени обусловлен снижением прогнозов по производству кукурузы. В настоящее время объем мирового производства кукурузы оценивается на уровне 1,309 миллиарда тонн, что на 0,6% ниже июньских показателей. Снижение в основном обусловлено ухудшением видов на урожай в Европейском союзе, где жаркие и засушливые погодные условия, установившиеся в течение лета в основных регионах производства, в частности во Франции и Польше, привели к ухудшению состояния сельхозкультур и снизили ожидаемую урожайность до уровня ниже среднего показателя за последние пять лет. Объем потребления зерновых в мире в сезоне 2026–2027 годов оценивается в 2,965 миллиарда тонн, что на 0,2% выше, чем в сезоне 2025–2026 годов. ФАО незначительно повысила прогноз по объему торговли зерновыми в мире в сезоне 2026–2027 годов - 0,3% – и теперь составляет 509,3 миллиона тонн. Пересмотр в основном обусловлен ожидаемым увеличением объемов торговли кукурузой: США могут укрепить свои позиции в качестве крупнейшего экспортера на фоне устойчивого мирового спроса и повышения экспортной конкурентоспособности. "В текущем прогнозе также учтена сохраняющаяся неопределенность в отношении экспорта из Черноморского региона. Экспорт из Российской Федерации и Украины, как ожидается, сохранится на значительном уровне, однако непростая ситуация с судоходством и логистические риски в сочетании с ограниченной пропускной способностью альтернативных маршрутов повысили неопределенность относительно сроков и объемов поставок, побуждая импортеров диверсифицировать закупки, что может благоприятно отразиться на объеме отгрузок из других стран-поставщиков", - добавляют аналитики ФАО.

франция

польша

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, франция, польша, сша, фао, оон