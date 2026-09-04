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ФАС не обсуждает индексацию цен на удобрения
ФАС не обсуждает индексацию цен на удобрения - 04.09.2026, ПРАЙМ
ФАС не обсуждает индексацию цен на удобрения
Вопрос индексации цен на удобрения в России сейчас не обсуждается, рассказали РИА Новости в Федеральной антимонопольной службе (ФАС). | 04.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-04T09:17+0300
2026-09-04T09:17+0300
2026-09-04T09:17+0300
россия
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МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Вопрос индексации цен на удобрения в России сейчас не обсуждается, рассказали РИА Новости в Федеральной антимонопольной службе (ФАС).
"Вопрос об индексации цен на удобрения в настоящее время не обсуждается", - заявили в службе.
Предельные цены минеральных удобрений в России были добровольно зафиксированы производителями в 2021 году и формировались в соответствии с рекомендациями ФАС. Цены были проиндексированы в 2022 году, в 2023-2025 годах индексация не проводилась.
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россия
ФАС не обсуждает индексацию цен на удобрения
ФАС: индексация цен на удобрения в России сейчас не обсуждается
МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Вопрос индексации цен на удобрения в России сейчас не обсуждается, рассказали РИА Новости в Федеральной антимонопольной службе (ФАС).
"Вопрос об индексации цен на удобрения в настоящее время не обсуждается", - заявили в службе.
Предельные цены минеральных удобрений в России были добровольно зафиксированы производителями в 2021 году и формировались в соответствии с рекомендациями ФАС. Цены были проиндексированы в 2022 году, в 2023-2025 годах индексация не проводилась.