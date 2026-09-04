https://1prime.ru/20260904/fas-873017997.html

ФАС возбудила 50 дел в отношении участников топливного рынка

ФАС возбудила 50 дел в отношении участников топливного рынка - 04.09.2026, ПРАЙМ

ФАС возбудила 50 дел в отношении участников топливного рынка

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) на текущий момент возбудила уже 50 дел в отношении участников топливного рынка, сообщил журналистам в кулуарах... | 04.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-04T09:17+0300

2026-09-04T09:17+0300

2026-09-04T09:28+0300

бизнес

владивосток

вэф

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873017997.jpg?1788503283

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) на текущий момент возбудила уже 50 дел в отношении участников топливного рынка, сообщил журналистам в кулуарах Восточного экономического форума замглавы ведомства Геннадий Магазинов. "При наличии признаков нарушений антимонопольного законодательства своевременно принимаем меры - либо выдаем предупреждения, либо возбуждаем дела. На текущий момент возбуждено 50 дел, выдано 78 предупреждений", - сказал он. По словам Магазинова, большая часть нарушений допущена независимыми участниками розничного топливного рынка. Он также подчеркнул, что власти принимают все необходимые меры для стабилизации топливного рынка. "Мы в ежедневном формате мониторим цены, отслеживаем наличие топлива, проверяем всю товаропроводящую цепочку. Все территориальные органы без исключения занимаются этим вопросом", - добавил замглавы ФАС. В России этим летом возникли перебои с поставками топлива. Для улучшения ситуации правительство приняло уже целый ряд мер, в том числе запретило экспорт топлива, предоставило налоговые стимулы для импорта и роста производства в стране. В начале августа власти РФ договорились, что нефтяники через региональных операторов будут насыщать топливом в том числе и независимые АЗС. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.

владивосток

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, владивосток, вэф