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ФАС возбудила 50 дел в отношении участников топливного рынка
ФАС возбудила 50 дел в отношении участников топливного рынка - 04.09.2026, ПРАЙМ
ФАС возбудила 50 дел в отношении участников топливного рынка
Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) на текущий момент возбудила уже 50 дел в отношении участников топливного рынка, сообщил журналистам в кулуарах... | 04.09.2026, ПРАЙМ
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) на текущий момент возбудила уже 50 дел в отношении участников топливного рынка, сообщил журналистам в кулуарах Восточного экономического форума замглавы ведомства Геннадий Магазинов. "При наличии признаков нарушений антимонопольного законодательства своевременно принимаем меры - либо выдаем предупреждения, либо возбуждаем дела. На текущий момент возбуждено 50 дел, выдано 78 предупреждений", - сказал он. По словам Магазинова, большая часть нарушений допущена независимыми участниками розничного топливного рынка. Он также подчеркнул, что власти принимают все необходимые меры для стабилизации топливного рынка. "Мы в ежедневном формате мониторим цены, отслеживаем наличие топлива, проверяем всю товаропроводящую цепочку. Все территориальные органы без исключения занимаются этим вопросом", - добавил замглавы ФАС. В России этим летом возникли перебои с поставками топлива. Для улучшения ситуации правительство приняло уже целый ряд мер, в том числе запретило экспорт топлива, предоставило налоговые стимулы для импорта и роста производства в стране. В начале августа власти РФ договорились, что нефтяники через региональных операторов будут насыщать топливом в том числе и независимые АЗС. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
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бизнес, владивосток, вэф
ФАС возбудила 50 дел в отношении участников топливного рынка
ФАС возбудила уже 50 дел в отношении участников топливного рынка
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) на текущий момент возбудила уже 50 дел в отношении участников топливного рынка, сообщил журналистам в кулуарах Восточного экономического форума замглавы ведомства Геннадий Магазинов.
"При наличии признаков нарушений антимонопольного законодательства своевременно принимаем меры - либо выдаем предупреждения, либо возбуждаем дела. На текущий момент возбуждено 50 дел, выдано 78 предупреждений", - сказал он.
По словам Магазинова, большая часть нарушений допущена независимыми участниками розничного топливного рынка.
Он также подчеркнул, что власти принимают все необходимые меры для стабилизации топливного рынка.
"Мы в ежедневном формате мониторим цены, отслеживаем наличие топлива, проверяем всю товаропроводящую цепочку. Все территориальные органы без исключения занимаются этим вопросом", - добавил замглавы ФАС.
В России этим летом возникли перебои с поставками топлива. Для улучшения ситуации правительство приняло уже целый ряд мер, в том числе запретило экспорт топлива, предоставило налоговые стимулы для импорта и роста производства в стране. В начале августа власти РФ договорились, что нефтяники через региональных операторов будут насыщать топливом в том числе и независимые АЗС.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.