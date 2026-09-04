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Фицо заявил, что санкционная политика ЕС против России не работает - 04.09.2026, ПРАЙМ
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Фицо заявил, что санкционная политика ЕС против России не работает
Фицо заявил, что санкционная политика ЕС против России не работает - 04.09.2026, ПРАЙМ
Фицо заявил, что санкционная политика ЕС против России не работает
Санкционная политика Европейского союза против России не работает, считает премьер-министр Словакии Роберт Фицо. | 04.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-04T15:48+0300
2026-09-04T15:48+0300
мировая экономика
словакия
болгария
украина
роберт фицо
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БРАТИСЛАВА, 4 сен - ПРАЙМ. Санкционная политика Европейского союза против России не работает, считает премьер-министр Словакии Роберт Фицо. "Сколько должно быть этих санкционных пакетов? Сто? Двести? Когда мы скажем: наконец-то это успешно? Мы убеждаем, что санкции успешны, но постоянно принимаем новые, новые и новые. Если бы мы после второго пакета констатировали, что хватит, это успех, то я сказал бы: да, в санкциях был смысл, но кажется, что это не работает", - сказал Фицо на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Болгарии в Софии в пятницу. Их пресс-конференцию транслировал словацкий телеканал ТА3. Фицо заявил, что не верит в санкционную политику, но сейчас является рациональным и прагматичным игроком. "Мы являемся частью Европейского союза, я не могу мешать кому-то дать 90 миллиардов евро в качестве военного кредита Украине, но я могу сделать так, чтобы мы не участвовали в этом. Так мы и сделали", - сказал он. Он отверг черно-белое видение мира, которого в настоящее время придерживается Европейский союз. "Если среди санкций появятся санкции, которые поставят под угрозу национальные интересы Словакии, то такие санкции мы не поддержим", - подчеркнул Фицо. По его словам, к таким неприемлемым для Словакии санкциям, например, относится запрет на импорт из РФ ядерного топлива, что могло бы поставить под угрозу работу атомных электростанций в республике. "Я был бы самоубийцей, если бы согласился с такой санкцией, потому что это противоречит нашим интересам", - заключил Фицо.
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мировая экономика, словакия, болгария, украина, роберт фицо
Мировая экономика, СЛОВАКИЯ, БОЛГАРИЯ, УКРАИНА, Роберт Фицо
15:48 04.09.2026
 
Фицо заявил, что санкционная политика ЕС против России не работает

Премьер Словакии Фицо: санкционная политика ЕС против России не работает

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БРАТИСЛАВА, 4 сен - ПРАЙМ. Санкционная политика Европейского союза против России не работает, считает премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
"Сколько должно быть этих санкционных пакетов? Сто? Двести? Когда мы скажем: наконец-то это успешно? Мы убеждаем, что санкции успешны, но постоянно принимаем новые, новые и новые. Если бы мы после второго пакета констатировали, что хватит, это успех, то я сказал бы: да, в санкциях был смысл, но кажется, что это не работает", - сказал Фицо на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Болгарии в Софии в пятницу. Их пресс-конференцию транслировал словацкий телеканал ТА3.
Фицо заявил, что не верит в санкционную политику, но сейчас является рациональным и прагматичным игроком.
"Мы являемся частью Европейского союза, я не могу мешать кому-то дать 90 миллиардов евро в качестве военного кредита Украине, но я могу сделать так, чтобы мы не участвовали в этом. Так мы и сделали", - сказал он.
Он отверг черно-белое видение мира, которого в настоящее время придерживается Европейский союз.
"Если среди санкций появятся санкции, которые поставят под угрозу национальные интересы Словакии, то такие санкции мы не поддержим", - подчеркнул Фицо.
По его словам, к таким неприемлемым для Словакии санкциям, например, относится запрет на импорт из РФ ядерного топлива, что могло бы поставить под угрозу работу атомных электростанций в республике.
"Я был бы самоубийцей, если бы согласился с такой санкцией, потому что это противоречит нашим интересам", - заключил Фицо.
 
Мировая экономикаСЛОВАКИЯБОЛГАРИЯУКРАИНАРоберт Фицо
 
 
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