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Фицо заявил, что санкционная политика ЕС против России не работает

Фицо заявил, что санкционная политика ЕС против России не работает - 04.09.2026, ПРАЙМ

Фицо заявил, что санкционная политика ЕС против России не работает

Санкционная политика Европейского союза против России не работает, считает премьер-министр Словакии Роберт Фицо. | 04.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-04T15:48+0300

2026-09-04T15:48+0300

2026-09-04T15:48+0300

мировая экономика

словакия

болгария

украина

роберт фицо

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БРАТИСЛАВА, 4 сен - ПРАЙМ. Санкционная политика Европейского союза против России не работает, считает премьер-министр Словакии Роберт Фицо. "Сколько должно быть этих санкционных пакетов? Сто? Двести? Когда мы скажем: наконец-то это успешно? Мы убеждаем, что санкции успешны, но постоянно принимаем новые, новые и новые. Если бы мы после второго пакета констатировали, что хватит, это успех, то я сказал бы: да, в санкциях был смысл, но кажется, что это не работает", - сказал Фицо на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Болгарии в Софии в пятницу. Их пресс-конференцию транслировал словацкий телеканал ТА3. Фицо заявил, что не верит в санкционную политику, но сейчас является рациональным и прагматичным игроком. "Мы являемся частью Европейского союза, я не могу мешать кому-то дать 90 миллиардов евро в качестве военного кредита Украине, но я могу сделать так, чтобы мы не участвовали в этом. Так мы и сделали", - сказал он. Он отверг черно-белое видение мира, которого в настоящее время придерживается Европейский союз. "Если среди санкций появятся санкции, которые поставят под угрозу национальные интересы Словакии, то такие санкции мы не поддержим", - подчеркнул Фицо. По его словам, к таким неприемлемым для Словакии санкциям, например, относится запрет на импорт из РФ ядерного топлива, что могло бы поставить под угрозу работу атомных электростанций в республике. "Я был бы самоубийцей, если бы согласился с такой санкцией, потому что это противоречит нашим интересам", - заключил Фицо.

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мировая экономика, словакия, болгария, украина, роберт фицо