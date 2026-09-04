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TotalEnergies объявила о завершении сделки с Galp по месторождению Mopane - 04.09.2026, ПРАЙМ
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TotalEnergies объявила о завершении сделки с Galp по месторождению Mopane
TotalEnergies объявила о завершении сделки с Galp по месторождению Mopane - 04.09.2026, ПРАЙМ
TotalEnergies объявила о завершении сделки с Galp по месторождению Mopane
TotalEnergies объявила о завершении сделки с португальской Galp по вхождению в месторождение Mopane в Намибии, следует из пресс-релиза TotalEnergies. | 04.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-04T10:32+0300
2026-09-04T10:32+0300
намибия
европа
ближний восток
totalenergies
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МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. TotalEnergies объявила о завершении сделки с португальской Galp по вхождению в месторождение Mopane в Намибии, следует из пресс-релиза TotalEnergies. "TotalEnergies объявляет о завершении сделки, заключенной с Galp в декабре 2025 года", - говорится в сообщении. Согласно сделке, TotalEnergies приобретает у Galp 40%-ную долю в разведочной лицензии PEL83 на месторождении Mopane, а Galp приобретает у TotalEnergies 10%-ную долю в лицензии PEL56 на месторождении Venus и 9,39%-ную долю в лицензии PEL91, также расположенных в Намибии. Mopane - крупное нефтяное месторождение у побережья Намибии в Атлантическом океане. Оно было открыто в 2024 году португальской компанией Galp. TotalEnergies присутствует в Намибии с 1964 года, где работает около 70 сотрудников и является третьим по величине поставщиком топлива в стране. Французская TotalEnergies - одна из крупнейших энергетических компаний в мире. Работает почти в 120 странах, добывает нефть и газ в Европе, на Ближнем Востоке и в Северной Африке, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также в Северной и Южной Америке. Штат компании превышает 100 тысяч человек.
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намибия, европа, ближний восток, totalenergies
НАМИБИЯ, ЕВРОПА, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, TotalEnergies
10:32 04.09.2026
 
TotalEnergies объявила о завершении сделки с Galp по месторождению Mopane

TotalEnergies объявила о завершении сделки по вхождению в месторождение Mopane

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МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. TotalEnergies объявила о завершении сделки с португальской Galp по вхождению в месторождение Mopane в Намибии, следует из пресс-релиза TotalEnergies.
"TotalEnergies объявляет о завершении сделки, заключенной с Galp в декабре 2025 года", - говорится в сообщении.
Согласно сделке, TotalEnergies приобретает у Galp 40%-ную долю в разведочной лицензии PEL83 на месторождении Mopane, а Galp приобретает у TotalEnergies 10%-ную долю в лицензии PEL56 на месторождении Venus и 9,39%-ную долю в лицензии PEL91, также расположенных в Намибии.
Mopane - крупное нефтяное месторождение у побережья Намибии в Атлантическом океане. Оно было открыто в 2024 году португальской компанией Galp.
TotalEnergies присутствует в Намибии с 1964 года, где работает около 70 сотрудников и является третьим по величине поставщиком топлива в стране.
Французская TotalEnergies - одна из крупнейших энергетических компаний в мире. Работает почти в 120 странах, добывает нефть и газ в Европе, на Ближнем Востоке и в Северной Африке, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также в Северной и Южной Америке. Штат компании превышает 100 тысяч человек.
 
НАМИБИЯЕВРОПАБЛИЖНИЙ ВОСТОКTotalEnergies
 
 
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