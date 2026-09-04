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Биржевые цены на газ в Европе растут на 0,7%

Биржевые цены на газ в Европе растут на 0,7% - 04.09.2026, ПРАЙМ

Биржевые цены на газ в Европе растут на 0,7%

Биржевые цены на газ в Европе в пятницу утром слабо растут - на 0,7%, до 868 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. | 04.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-04T09:41+0300

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2026-09-04T09:41+0300

газ

торги

европа

нидерланды

ближний восток

ice

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МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в пятницу утром слабо растут - на 0,7%, до 868 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Октябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе распределительного центра, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки в 860,2 доллара (-0,2%). А по состоянию на 9.05 мск показатель составляет 868,2 доллара (+0,7%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 861,8 доллара за тысячу кубометров. Конфликт на Ближнем Востоке привел к значительному удорожанию газа в Европе. Средние биржевые цены за март в итоге выросли почти на 60% по сравнению с февралем, превысив 600 долларов за тысячу кубометров. Все эти месяцы котировки остаются волатильными. По итогам июля расчетные цены подскочили почти на 20% в месячном выражении, составив в среднем 637,5 доллара за тысячу кубометров. А в прошлую пятницу в ходе торгов они преодолели отметку в 800 долларов за тысячу кубометров - впервые за пять месяцев. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых распределительных центров в Европе - с 1996 года. А исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.

европа

нидерланды

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газ, торги, европа, нидерланды, ближний восток, ice