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Премьер Словакии предрек беспрецедентный рост цен на газ
Премьер Словакии предрек беспрецедентный рост цен на газ - 04.09.2026, ПРАЙМ
Премьер Словакии предрек беспрецедентный рост цен на газ
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо прогнозирует беспрецедентный рост цен на газ после запрета импорта этого сырья из России в Европейский союз. | 04.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-04T13:40+0300
2026-09-04T13:40+0300
2026-09-04T13:40+0300
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БРАТИСЛАВА, 4 сен - ПРАЙМ. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо прогнозирует беспрецедентный рост цен на газ после запрета импорта этого сырья из России в Европейский союз. "Запомните все: с газом будет огромная проблема, мы будем его покупать по таким ценам, которые мы в жизни не видели", - сказал Фицо на пресс-конференции, которую транслировал словацкий телеканал ТА3 по итогам его переговоров с премьер-министром Болгарии в Софии в пятницу. Он заявил, что это станет результат проводимой Европейским союзом политики и непонимания реальной ситуации с энергоресурсами. "Мы является принципиальными противниками постановления RepowerEU, на основе которого в 2027 году мы перестанем брать российский газ, мы подали иск против этого решения", - напомнил словацкий премьер. Согласно плану Евросоюза, с 1 января 2027 года будет введен полный запрет российского СПГ, а к осени того же года полностью будет остановлен импорт российского трубопроводного газа. Словакия в апреле подала иск в суд Европейского союза против запрета на импорт российского газа.
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газ, словакия, болгария, роберт фицо, ес, европа
Энергетика, Газ, СЛОВАКИЯ, БОЛГАРИЯ, Роберт Фицо, ЕС, ЕВРОПА
Премьер Словакии предрек беспрецедентный рост цен на газ
Премьер Фицо прогнозирует беспрецедентный рост цен на газ после запрета импорта из России