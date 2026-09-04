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Премьер Словакии предрек беспрецедентный рост цен на газ

Премьер Словакии предрек беспрецедентный рост цен на газ - 04.09.2026, ПРАЙМ

Премьер Словакии предрек беспрецедентный рост цен на газ

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо прогнозирует беспрецедентный рост цен на газ после запрета импорта этого сырья из России в Европейский союз. | 04.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-04T13:40+0300

2026-09-04T13:40+0300

2026-09-04T13:40+0300

энергетика

газ

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БРАТИСЛАВА, 4 сен - ПРАЙМ. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо прогнозирует беспрецедентный рост цен на газ после запрета импорта этого сырья из России в Европейский союз. "Запомните все: с газом будет огромная проблема, мы будем его покупать по таким ценам, которые мы в жизни не видели", - сказал Фицо на пресс-конференции, которую транслировал словацкий телеканал ТА3 по итогам его переговоров с премьер-министром Болгарии в Софии в пятницу. Он заявил, что это станет результат проводимой Европейским союзом политики и непонимания реальной ситуации с энергоресурсами. "Мы является принципиальными противниками постановления RepowerEU, на основе которого в 2027 году мы перестанем брать российский газ, мы подали иск против этого решения", - напомнил словацкий премьер. Согласно плану Евросоюза, с 1 января 2027 года будет введен полный запрет российского СПГ, а к осени того же года полностью будет остановлен импорт российского трубопроводного газа. Словакия в апреле подала иск в суд Европейского союза против запрета на импорт российского газа.

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газ, словакия, болгария, роберт фицо, ес, европа