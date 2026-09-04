https://1prime.ru/20260904/gazprom-873035351.html

"Газпром" на финишной прямой запуска Харасавэйского месторождения на Ямале

"Газпром" на финишной прямой запуска Харасавэйского месторождения на Ямале - 04.09.2026, ПРАЙМ

"Газпром" на финишной прямой запуска Харасавэйского месторождения на Ямале

"Газпром" находится на финишной прямой запуска Харасавэйского газоконденсатного месторождения на Ямале, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер. | 04.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-04T13:41+0300

2026-09-04T13:41+0300

2026-09-04T13:41+0300

россия

ямал

алексей миллер

газпром

александр дюков

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МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. "Газпром" находится на финишной прямой запуска Харасавэйского газоконденсатного месторождения на Ямале, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер. "Сейчас мы с вами находимся, что называется, на финишной прямой запуска очень важного для "Газпрома", для всей страны уникального Харасавэйского месторождения на Ямале", - приводятся его слова в стенограмме по итогам совещания в преддверии Дня работников нефтяной и газовой промышленности. Также, по словам Миллера, уже практически готова к пуску газовая часть Чонской группы месторождений, которая принадлежит "Газпром нефти". Ее глава Александр Дюков говорил, что газовую часть Чоны запустят в этом году, а нефтяная часть была запущена в мае. "Это, без сомнения, выведет наши базовые центры добычи – такой как Ямальский, такой как Якутский, – на новые уровни производительности. И это особенно важно в условиях, когда мы видим, какими быстрыми темпами растет потребление газа в нашей стране", - подчеркнул Миллер.

https://1prime.ru/20260904/miller-873032126.html

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россия, ямал, алексей миллер, газпром, александр дюков